Marți, 31 Martie 2026
Adevărul
LIVE TEXT Slovacia - România, amical trist pentru tricolori. Europa își trimite ultimele 4 naționale la Campionatul Mondial

Fostul căpitan al echipei de fotbal a României, Nicolae Stanciu (32 de ani), a declarat înaintea partidei amicale cu Slovacia, de astăzi (ora 21:45), că, deși unii au ratat ultima șansă de a evolua la Cupa Mondială, în urma înfrângerii cu Turcia (0-1), în barajul de calificare la CM 2026, tricolorii nu au dreptul de a renunța la echipa națională. În timp ce unele naționale au amicale, alții își joacă locul la turneul final.

Nicolae Stanciu a ratat șansa de a evolua la Mondiale FOTO Sportpictures
Meci amical

SLOVACIA - ROMÂNIA / LIVE 

Baraje pentru Mondial - zona Europa

Bosnia și Herțegovina - Italia 21:45 / LIVE

Cehia - Danemarca 21:45 / LIVE

Kosovo - Turcia 21:45 / LIVE

Suedia - Polonia 21:45 / LIVE

ECHIPELE

Slovacia: Rodak - Valjent, Vavro, Obert, Hancko - Rigo, Lobotka, Benes - Suslov, Strelec, Haraslin.

Rezerve: Dúbravka, Takáč, Pekarik, Gyomber, Duda, Mraz, Tupta, Hrošovský, Škriniar, M. Sauer, Kaprálik, Bero, Mesík, Krčík.

Selecționer: Francesco Calzona (57 de ani)

România: Ionuț Radu - Rațiu, Drăgușin, Ghiță, Bancu - Fl. Tănase, Vl. Dragomir, Stanciu - Man, Bîrligea, Baiaram.

Rezerve: Aioani, L. Popescu, Coubiș, Miculescu, Ianis Hagi, Burcă, Mihăilă, M. Coman, Sorescu, Ad. Rus, Screciu, Dobre, Petrila, R. Marin, Ciubotaru

Selecționer: Mircea Lucescu (80 de ani). Antrenor astăzi: Ionel Gane (54 de ani)

Cu siguranță am simțit că a fost ultima șansă de a ajunge la un Mondial și nu s-a schimbat nimic nici acum. La următorul Mondial voi avea 37-38 de ani, așa că consider că pentru mine a fost ultima șansă. Dar consider că atâta timp cât ești jucător în activitate și vei fi chemat la echipa națională e datoria ta să vii și să încerci să ajuți. Nu consider că unul dintre noi are dreptul de a se retrage de la echipa națională, dar în același timp încerc să îi înțeleg pentru cei care au făcut lucrul acesta, fiecare are motivele lui. Dar personal consider că atât timp cât ești în activitate nici eu, nici un alt coleg de-al meu nu am făcut îndeajuns pentru echipa națională încât să avem acest drept de a renunța”, a declarat Stanciu.

El spune că tricolorii își doresc o victorie în meciul cu Slovacia pe care să o dedice selecționerului Mircea Lucescu, aflat în spital după ce i s-a făcut rău în timpul ședinței de pregătire de duminică dimineața.

Atâta timp cât îmbrăcăm acest tricou și reprezentăm o țară întreagă nu se poate vorbi despre un meci amical. Atâta timp cât ai emblema cu România și știi că o țară întreagă te urmărește nu ai cum să nu intri pe teren și să dai 100%. Meciul are importanță pentru coeficient, pentru noi, în primul rând să ne respectăm meseria, să respectăm tricoul și pe toți ceilalți pe care îi reprezentăm. Cu siguranță meciul cu Slovacia va fi pentru domnul Lucescu. Sper să-i facem o bucurie, pentru că știm cât de mult înseamnă fotbalul pentru el. Știm că și-ar fi dorit să fie aici alături de noi. Pentru el ne dorim să facem un meci bun și la final să-i dedicăm victoria”, a afirmat Stanciu.

Vreau să-i transmit sănătate domnului Lucescu și să vă spun că toată lumea este mai liniștită și mai bucuroasă pentru că știm că este sănătos și are o stare stabilă acum. Chiar ne-a transmis niște mesaje prin intermediul staffului. A fost un șoc, dar acum suntem mai bine. Suntem mai liniștiți și ne bucurăm foarte mult că dânsul este bine, asta este cel mai important. A fost onoare și o plăcere pentru mine să am un antrenor ca Lucescu, unul dintre cei mai mari antrenori ai lumii. Nu pot să mă consider decât norocos că am avut șansa să lucrez cu el și dacă meciul din Turcia a fost ultimul împreună vreau să-i urez multă sănătate și în continuare să facă ceea ce își dorește dânsul cel mai mult”, a mai spus căpitanul României.

Selecționerul Mircea Lucescu a fost internat de urgență într-un spital din Capitală, după ce i s-a făcut rău, duminică, în timpul ședinței tehnice premergătoare unui antrenament.

La începutul acestui an, Mircea Lucescu a fost internat într-un spital din Capitală pentru un tratament cu antibiotic în urma unei infecții subcutanate. Ulterior, tehnicianul a plecat în străinătate pentru a obține o a doua opinie privind o altă problemă medicală.

