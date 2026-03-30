Slovacia - România, desemnat cel mai deprimant amical din istoria fotbalului. Cele două echipe, conduse de antrenori ca și plecați

În seara în care în Europa se dispută cele patru finale ale barajului pentru calificarea Campionatul Mondial de fotbal, selecționatele Slovaciei și României se întâlnesc, de la ora 21:45, în cadrul unui meci amical care se va juca la Bratislava și va fi transmis de Antena 1. va fi o reeditare a jocului de la Europenele din 2024 (s-a terminat 1-1 și ambele reprezentative au mers mai departe).

Cele două naționale au ratat șansa de a se califica la Cupa Mondială din vara acestui an, după ce au fost învinse de reprezentativele din Kosovo (3-4), respectiv Turcia (0-1).

Amicalul de marți a fost numit deja drept „unul dintre cele mai deprimante meciuri din istoria fotbalului", având în vedere că ambele naționale au moralul la pământ, după ratarea calificării la turneului final.

La români, Mircea Lucescu (80 de ani) nu mai continuă pe banca tricolorilor și nu se va afla la jocul de la Bratislava, fiind internat în spital cu probleme medicale. Locul său ar urma să fie luat de Gică Hagi (61 de ani).

Calzona pleacă de la slovaci

Este criză și la adversari. Slovacii anunță că selecționerul Francesco Calzona nu va mai continuă pe banca naționalei după meciul cu România

Deși în urmă cu câteva zile președintele Federației Slovace de Fotbal a anunțat că selecționerul Francesco Calzona (57 de ani) va continua pe banca naționalei chiar dacă a ratat calificarea la CM 2026, se pare că putem vorbi despre o răsturnare de situația.

Presa din Slovacia a anunțat că prima reprezentativă va rămâne fără antrenor începând de miercuri.

„Francesco Calzona va demisiona oficial din funcția de antrenor al echipei naționale de fotbal a Slovaciei începând de miercuri (n.r. 1 aprilie)", au transmis cei de la sport.aktuality.sk.

Francesco Calzona se află pe banca Slovaciei din iulie 2022. Până acum, antrenorul italian a bifat 39 de partide ca selecționer, în care a înregistrat 18 victorii, 8 remize și 13 înfrângeri.