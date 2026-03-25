Italia este disperată să meargă la Campionatul Mondial de fotbal: „În ultimele luni, am vorbit mai mult cu Gattuso decât cu mama”

Pusă la respect de Norvegia în preliminarii, naționala de fotbal a Italiei face totul pentru a ajunge la turneul final de la vară. Squadra Azzurra are meci cu Irlanda de Nord, iar dacă trece mai departe se va duela cu învingătoarea duelului Țara Galilor - Bosnia și Herțegovina.

Italia are meci joi, de la ora 21:45, pe teren propriu, la Bergamo, cu Irlanda de Nord, o selecționată incomodă. Antrenată de Gennaro Gattuso (48 de ani), Squadra Azzurra nu concepe să rateze încă o dată prezența la turneul final suprem.

Cu 48 de ore înaintea duelului, intalianul Riccardo Calafiori, fundaș la Arsenal Londra - liderul din Premier League, a oferit o declarație care arată cât de mult a motiva echipa „Rino” pentru aceste jocuri, stăruind cu telefoane la internaționalii săi.

„În ultimele luni, am vorbit mai mult cu Gattuso decât cu mama”, a spus Calafiori, stârnind amuzament în sala de conferințe.

În atac, Italia va miza din primul minut pe Pio Esposito (20 de ani), aflat în mare formă la Inter Milano, liderul din Serie A.

Semifinalele de joci ale barajului pentru Mondiale

Turcia - România 19:00

Cehia - Irlanda 21:45

Danemarca - Macedonia de Nord 21:45

Italia - Irlanda de Nord 21:45

Polonia - Albania 21:45

Slovacia - Kosovo 21:45

Țara Galilor - Bosnia și Herțegovina 21:45

Ucraina - Suedia 21:45