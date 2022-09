Liga Națiunilor: Nicușor Stanciu, în pericol să rateze meciurile României. Probleme în China

Nicușor Stanciu este, la ora actuală, unul dintre cei mai în formă jucători români care evoluează în străinătate. El ar putea să nu ajungă la prima reprezentativă pentru dubla din luna septembrie cu Finlanda și cu Bosnia Herțegovina, din cauză pandemiei de Covid din China.

Covidul este în China tot la cote alarmante și măsurile sunt foarte dure și restrictive. Carantina în China este tot de 14 zile, nu există niciun fel de excepții. Asta ar însemna ca la întoarcerea în Asia, fotbalistul nostru trebuie să fie izolat timp de două săptămâni, lucru pe care s-ar putea să nu-l accepte, atât el, cât și echipa de club la care evoluează, scrie ProSport.

Jucătorul care face ravagii la echipa Wuhan Three Towns - are 7 goluri și 8 pase decisive în acest sezon al campionatului - a semnat un contract pentru o perioadă de trei ani cu formația chineză, în luna februarie a acestui an

În Asia, mijlocașul naționalei României are un salariu de două milioane de euro pe an, iar Wuhan Three Towns a plătit celor de la Slavia Praga în schimbul său 4 milioane de euro.

România, aflată pe ultimul loc în grupă în Liga Națiunilor, mai are de disputat două partide, în deplasare cu Finlanda (23 septembrie, ora 21.45) și acasă, cu Bosnia și Herțegovina (26 septembrie, ora 21.45).