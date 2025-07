Liga Campionilor: Inter Club d`Escaldes - FCSB, meci de palmares. Campioana României trage de Ianis

FCSB joacă în această seară (ora 2130, Antena 1), în Andorra, returul cu Inter Club d`Escaldes, contând pentru primul tur preliminar al Ligii Campionilor la fotbal. Prima manșă, din Ghencea, s-a terminat cu victoria campioanei României cu 3-1.

Patronului de la FCSB, Gigi Becali (67 de ani) i-a cășunat pe Marius Ștefănescu (26 de ani), marcator în turul cu Inter, pe care l-a pus pe lista neagră, alături de Băluță, Edjouma și de Gele.

„M-am gândit că am avut cu Sparta Praga doi jucători în benzi. La unul am renunțat, la Băluță, iar al doilea, Ștefănescu, am cam renunțat. Să mă ierte, nu vreau să-l minimalizez pe băiat, dar trebuie să spunem adevărul.

Nu prea este el din cărțile noastre, că nu are, nu poate să facă față la nivelul pe care îl facem noi. E cuminte, se antrenează. Mă gândeam că noi am schimbat acum. Îl avem pe Bîrligea atacant, cu Cisotti stânga și în dreapta David Miculescu, sau chiar Politic ori George Popescu, benzile s-au întărit!”, a glăsuit latifundiarul pentru fanatik.

Ianis se teme de concurența cu „Tase”

În timp ce „curăță” lotul, Becali visează la un internațional român, Ianis Hagi (26 de ani), care este liber de contract de la finalul lui mai, după despărțirea de Glasgow Rangers. Fiul „Regelui” se teme nu doar de gura șefului, dar și de concurență.

„M-am întâlnit cu Gică Hagi acum vreo săptămână, într-o seară. Am fost cu finii mei să mâncăm niște pește. M-am întâlnit acolo cu Gică, cu Ianis, nora, nașa, cuscrii lor. Am stat la masă cu ei.

La plecare, l-am întrebat pe Gică dacă mai stă și a rămas acolo el cu Ianis. Femeile au plecat acasă și am rămas noi până pe la 1 noaptea. Am stat, am vorbit de unele, de altele.

Așa se face la noi, la machedoni, pleacă femeile și rămân bărbații. Bine, și la români se face așa, doar că nu au putere să le trimită pe femei acasă singure, că se supără ele. La olteni mai merge asta!

Am stat, am vorbit. I-am spus «Tată, să nu ai nicio grijă, găsește soluția cea mai bună. Dacă nu, tu vii oricând și joci la mine». Ca să-l ajut mai mult pe el. El mi-a zis «Da, nea' Gigi, dar îl ai acolo pe Tase».

Cumva că Tase e valoros... Mi-a plăcut că a zis asta. Nu trebuie să joace neapărat acolo. Joacă un post pe care Tase nu îl joacă niciodată, atacant de bandă dreapta. Eu nu i-am mai zis lui, am lăsat-o așa.

Dacă îl iau pe Ianis, joacă numai atacant în dreapta, nimic altceva! Pentru că aleargă mult, are și agresivitate cât de cât, se apără bine. Acolo, în dreapta, n-avem un jucător foarte periculos. Îl avem pe Miculescu, câștigă dueluri, dar nu are tehnică atât de bună.

Da, dacă vine o să joace după o lună. El se antrenează, dar altul e antrenamentul cu echipa. Să dea Dumnezeu să-și găsească echipă! Nu știu ce face Gică de când s-a retras. Ianis e o bomboană de băiat, el se consultă și ascultă de Gică”, a dat din casă același Becali, citat de sursa amintită.

Hagi a jucat 32 de meciuri pentru Rangers în sezonul trecut în toate competițiile, perioadă în care a marcat de 5 ori și a oferit 7 assist-uri. El are o cotă de piață de 1,5 milioane de euro.