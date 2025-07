FCSB nu este mulțumită de cum s-a prezentat la debutul în Liga Campionilor. Antrenorul adversarilor o amenință la retur

După ce sâmbătă a câștigat Supercupa României în detrimentul celor de la CFR Cluj, scor 2-1, FCSB, campioana României, a revenit miercuri seară pe arena din Ghencea, unde a dispus cu 3-1 de Inter Club d'Escaldes, adversar din Andorra, în primul tur preliminar din Liga Campionilor.

Au marcat Miculescu (37), Olaru (45+3 - penalty) și Ștefănescu (53), respectiv Hermann (65). Diferența putea fi mai mare, dar campioana din Superligă a părut distrată și a gafat în apărare. Returul dintre cele două va avea loc pe 15 iulie, de la ora 21.30. Antrenorul formației Inter Club d'Escaldes, Felip Ortiz, a atras atenția că n-a depus armele. „Am pierdut cu 1-3, dar nu renunțăm la luptă. Vom încerca să schimbăm situația săptămâna viitoare”, a afirmat el.

„A dat mingea numai la adversar”

Gigi Becali a găsit nod în papură echipei și nu l-a iertat pe căpitanul Darius Olaru. „N-a fost nicio menajare la Olaru. Trebuie să jucăm fotbal, nu să dăm toate mingile la adversar. N-ai nicio realizare, la revedere. Una e prietenia, alta e fotbalul. Îl respectăm pe Olaru, dar îl respectăm în afară și peste tot. Pe teren, respectul e doar pentru ce face pe teren. Joacă, bine. Nu joacă, hai, la revedere, poți să fii cine vrei tu! Prea joacă el să fie decisiv, picioarele nu sunt computere. A dat mingea numai la adversar. Și nu doar asta. N-a avut realizări nici la centrul terenului, să vezi că e prezent, să câștige dueluri. Atunci, la revedere, ce să mai?”, a declarat Gigi Becali.

Sinceritatea lui Elias

Nici antrenorul Elias Charalambous nu a fost pe deplin mulțumit. În conferința de presă, grecul a salutat rezultatul, însă nu și jocul formației sale din anumite momente. „Rezultatul este bun, dar nu la fel a fost și jocul nostru. Meciurile sunt dificile și dacă nu ești concentrat 100%, atunci ai probleme. Așa s-a întâmplat azi. Am avut probleme în fața unui adversar care joacă fotbal. Am analizat înainte și știam că este o echipă mult mai bună decât se vorbea. Am avut ocazii, dar dacă nu reușești să înscrii ajungi să suferi. Pentru că adversarii au avut ocazia să marcheze al doilea gol. Însă responsabilitatea pentru jocul nu tocmai bun de azi îmi aparține. Eu trebuie să îi fac pe jucători să fie mai concentrați în astfel de partide”, a menționat tehnicianul cipriot. El este de părere că nu există un singur vinovat pentru jocul mai puțin reușit cu formația andorrană. „Este început de sezon și există scuze, însă cu siguranță ne vom îmbunătăți jocul în viitor”, a explicat cipriotul.

Fără atacanții titulari

Diferența dintre cele două echipe, din punct de vedere valoric, este una uriașă. FCSB are un lot cotat la 51,38 milioane de euro, în timp ce Inter Club d'Escaldes este evaluată la 3,91 milioane de euro. Fără Daniel Bîrligea și Denis Alibec (accidentați), respectiv Jordan Gele (neinclus pe lista UEFA), FCSB a trebuit să improvizeze în primul meci din preliminariile Champions League. După această partidă, FCSB va disputa și primul meci din noul sezon al Superligii României. Adversara „roș-albaștrilor” va fi Hermannstadt, iar duelul este programat sâmbătă, 12 iulie, de la ora 21.30.

Alibec, pauză de o lună

Denis Alibec a făcut un RMN și lucrurile nu au fost clare, astfel că s-a decis ca el să facă pauză. Săptămâna viitoare ar urma să mai facă un RMN. Accidentarea lui e una serioasă și va sta pe tușă o lună. Atacantul are probleme la ligamentul colateral. Alibec ar putea să revină la turul trei preliminar din cupele europene, care va avea loc peste o lună. Atacantul ratează „dubla” cu Inter D'Escaldes, dar și meciurile din turul doi. De asemenea, Alibec nu va putea juca în primele 4 etape din Superligă, când FCSB le întâlnește pe Hermannstadt, Petrolul, Farul și pe Dinamo. Sunt semne de întrebare privind meciul cu Slobozia, din etapa 5. Dacă nu va putea juca atunci, Alibec va debuta în noul sezon din Superliga cu Rapid, în etapa cu numărul 6.

Miculescu, și bun, și rău

Gigi Becali, patronul de la FCSB, a avut, totuși, doi remarcați după victoria cu Inter Club D'Escaldes, scor 3-1, din primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Latifundiarul i-a lăudat pe David Miculescu (extremă dreapta) și Juri Cisotti (mijlocaș ofensiv).Cu Bîrligea și Alibec accidentați, David Miculescu a fost trimis atacant central. Jucătorul care în mod normal e extremă dreapta a marcat golul de 1-0, cu poarta goală, din pasa lui Juri Cisotti. Miculescu putea face „dubla”, dar a ratat o ocazie uriașă în repriza a doua. La o centrare a lui Chiricheș a trimis pe lângă poarta goală, din alunecare. Gigi Becali l-a absolvit de vină pentru ratare și a declarat că Miculescu nu va mai juca „vârf”. „Miculescu nu e marcator. E foarte puternic și câștigă dueluri. Trebuie să joace pe alt post. Câștigă dueluri. Miculescu e un jucător rar, ai nevoie de jucători ca el în cupele europene. Nu poți fără jucători ca el la nivel mare”, a declarat Gigi Becali.

Politic, luat la rost

De asemenea, patronul de la FCSB l-a lăudat și pe Cisotti. Pe lângă pasa de gol pentru Miculescu, italianul i-a dat un assist și lui Marius Ștefănescu. În plus, a obținut penalty-ul transformat de Olaru. „Cisotti e cel mai bun din echipă. E singurul care joacă. El se demarcă, pasează, se demarcă iar, primește mingea. A fost cel mai bun, a dat două pase de gol și a scos un penalty. Dacă nu era el, nici nu câștigam”, a declarat Becali. „Ștefănescu dă gol, are calitate, dar în meciuri grele trebuie să câștigi dueluri. În cazul lui Politic se știe care are calitate. Și s-a văzut. Doar că trebuie să ai realizări. La FCSB, dacă nu ai realizări nu am ce să-ți fac. Trebuie să ai realizări. Nu și-a intrat în mână. A avut șansa să dea gol, a putut da pasă, dar a dat la poartă. Nu a ales tot timpul soluția ideală”, a spus latifundiarul.

Ce nu i-a plăcut lui Ilie

După victoria neconvingătoare a FCSB-ului cu Inter Club d'Escaldes, fostul internațional Ilie Dumitrescu a sesizat o lipsă de reacție la jucătorii „roș-albaștri”, după golul primit de la andversari. Analistul TV a spus, totuși, că jucătorii FCSB-ului nu au tonusul necesar pentru așteptările pe care le au fanii în acest moment de la aceștia. „Păcat că lipsesc cei doi din atac (n.r. - Daniel Bîrligea și Denis Alibec). Lucrurile sunt diferite când joci cu un număr 9. Ai nevoie de un punct de sprijin. E fază de echipă mare la golul lui Ștefănescu. Mie nu mi-a plăcut după, când primești gol, trebuie să ai o reacție, să schimbi, să ții de minge. Posesia în repriza a doua a fost superioară pentru cei de la Escaldes. Încă lipsește tonusul. Relaxare este când adversarul nu îți pune probleme, dar când adversarul îți dă gol...”, a spus Ilie Dumitrescu, la Digi Sport, postul la care activează.

Tumbele lui Crețu

Valentin Crețu (36 de ani) a reacționat imediat după victoria celor de la FCSB cu Inter Club d'Escaldes, în primul meci al campaniei europene. Fundașul dreapta al campioanei en-titre din Superliga s-a declarat deranjat de „regula U21”, din cauza căreia nu va mai prinde multe meciuri în campionatul intern, fiind înlocuit cu Ionuț Cercel (18 ani). La finalul meciului, în stilu-i caracteristic, Valentin Crețu a făcut din nou tumbe, spre bucuria suporterilor prezenți pe stadionul Ghencea. „La 3-0 trebuia să mai marcăm, să ne facem jocul mai liniștit. Nu știu dacă ne-am relaxat, dar am intrat puțin în jocul lor în a doua repriză. Un pic te adoarme, dar sperăm să fie ultimul joc în care ne-am relaxat. Mă bucur că am câștigat, scorul putea fi mai mare, dar e o victorie meritată. Îmi place să joc din trei în trei zile, dar să vedem cu regula asta (n.r. U21)... Nu este ușor nici pentru mine, mă pregătesc, vreau să joc, simți un pic cum îți ia dreptul la muncă, dar ce pot eu să fac? Îmi fac treaba cât mai bine pe teren cât joc. Am și eu doi copii acasă, nu mă simt confortabil”, a declarat Crețu, la finalul meciului.