Manelele, eliminate de pe „Arena Națională”. Mihai Stoica și-a mai făcut rost de un dușman

Organizatorii evenimentului „Festobal” au reacționat vehement, după ce le-a fost interzisă intrarea pe stadion. Mai mulți reprezentanți ai fotbalului românesc, în frunte cu Gigi Becali (67 de ani) și Mihai Stoica (60 de ani), au boicotat spectacolul, în contextul în care FCSB urma să fie alungată „de acasă” în perioada 1-2 august 2025, iar astă-seară (ora 20.30) debutează în preliminariile Ligii Campionilor contra formației Inter Club d'Escaldes, din Andorra. Meciul se joacă în Ghencea.

În urma insistențelor latifundiarului din Pipera, „Festobal” a fost mutat de pe cel mai mare stadion al țării, iar supărarea organizatorilor a atins cote maxime. Florin Păun, capul staff-ului „Festobal”, s-a declarat a fi „victima unor atacuri murdare”.

MM Stoica i-a sărit în cap lui Păun, care ar fi doar un „anonim” în ochii managerului FCSB.

„Înțeleg că nu au vândut biletele, nu că nu vrea ăla să iște niște conflicte. Dacă i-aș răspunde lui, i-aș răspunde unui anonim. Ar însemna să răspund tuturor anonimilor. Ce informații aveam eu? Aveam informații că nu s-a semnat contractul. Am oameni cu care relaționez. E așa grav că știam? Spune că au vândut câteva mii. Asta înseamnă vreo 2.000. Nu înseamnă nici 67.000, nici 25.000. Ar mai fi timp să mai vândă vreo 200. Au gândit ceva și a ieșit altceva”, a declarat MM Stoica, conform primasport.ro.

„Gazonul pe Ghencea e foarte bun!”

În următoarele trei partide programate pe teren propriu, cu Inter Escaldes, Hermannstadt și Farul Constanța, FCSB va evolua pe arena din Ghencea. În cadrul turului 2 preliminar al UEFA Champions League, campioana ar putea reveni pe „Arena Națională”.

„În mod normal, după spusele celui intervievat, dacă nu se mai desfășoară festivalul de manele, Neversea a fost deja ultimul eveniment pe Arenă. Trebuie să schimbe gazonul, care e comandat pe altă dată. În 5 zile, normal, se poate juca, din momentul în care e pus. Am vorbit și cu Andrei Nicolescu, așteptăm. Gazonul pe Ghencea e foarte bun. Anul trecut a fost bun la început, apoi s-a deteriorat și a fost foarte rău pe final. Dacă nu se mai desfășoară festivalul acesta și poate fi adus gazonul, noi putem juca și returul din turul 2 pe Arenă. Ne gândim la viitorul adversar din Champions League, dar încă nu ne-am calificat!”, a completat MM.

Mircea Lucescu îi dă dreptate lui Becali. A interzis manelele la echipa națională

După ce a preluat banca tehnică a echipei naționale, Mircea Lucescu (79 de ani) a impus o regula clară în vestiarul băieților în galben. Ascultarea manelelor este interzisă, cel puțin înaintea partidelor oficiale.

„Eu, dincolo de entuziasm, am nevoie de rațiune, de gândire, de disponibilitate. N-am nevoie doar de lucruri din astea, emoționale, cu manele și cu toate astea, care să ridice spiritul echipei.

Eu am nevoie ca ei să gândească! Am interzis înainte de meci toate astea. Consider că, înainte de meci, ai nevoie de un minut de liniște, eventual să te rogi, dar nu de zgomot. Eu așa am fost obișnuit. Trebuie să stai și să te gândești la ce înseamnă meciul, nu poți să intri pe teren doar pe un fond de 'îi mâncăm', că apar greșelile. Vreau să schimb din emoțional în rațional!", a declarat Lucescu, conform digisport.ro.