Liderul unei grupări de ultrași ai Benficăi, găsit mort lângă stadion. Bărbatul a fost împușcat în cap, în ziua meciului din Cupa Portugaliei

Sergio Caetano, cunoscut drept liderul grupării de suporteri Diabos Vermelhos ai Benficăi, a fost găsit mort vineri seară în apropierea stadionului Estádio da Luz din Lisabona.

Bărbatul se afla într-un autoturism, unde autoritățile au descoperit și arma cu care ar fi fost împușcat, potrivit presei portugheze. Un trecător a alertat serviciile de urgență după ce a observat mașina suspectă.

Familia l-a dat dispărut în dimineața tragediei

Familia îl declarase dispărut încă de dimineață, după ce Caetano nu a mai putut fi contactat în urma momentului în care își dusese copilul la școală. Investigația privind împrejurările morții sale a fost preluată de Poliția Judiciară, care încearcă să stabilească dacă este vorba despre o crimă sau o altă situație.

Conform Record, un alt membru important al aceleiași facțiuni de ultrași nu a mai putut fi găsit, însă nu există încă date suplimentare despre acest caz.

Clubul Benfica a transmis un mesaj public în memoria lui Caetano, subliniind implicarea și atașamentul acestuia față de echipă, deși formația nu recunoaște oficial gruparea ultrașilor.

„Devotamentul său neclintit față de club va lăsa o amprentă de neșters în istoria susținerii lui Benfica!”, a transmis clubul, care încă nu recunoaște oficial gruparea de suporteri.

Incidentul a avut loc în aceeași zi în care Benfica a jucat în Cupa Portugaliei contra celor de la Atletico CP, formație din liga a treia. Echipa lui José Mourinho s-a impus cu 2–0, prin golurile marcate de Ríos și Pavlidis în partea a doua a meciului.