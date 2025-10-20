Tragedia din Portugalia unde a fost implicat celebrul funicular Gloria a fost posibilă din cauza cablului care nu respecta standardele

Cablul cu care erau legate cele două cabine ale funicularului Gloria din Lisabona, a cărui deconectare a cauzat deraierea uneia dintre ele la începutul lunii septembrie, provocând moartea a 17 persoane, nu respecta standardele, conform constatărilor preliminare publicate luni într-un raport.

Biroul pentru Prevenirea şi Investigarea Accidentelor Aeriene şi Feroviare (GPIAAF) a recomandat de asemenea ca celelalte funiculare din capitala portugheză să rămână oprite, funcţionarea acestora fiind suspendată de la accidentul din 3 septembrie, pentru a se asigura că acestea dispun de sisteme de fixare a cablurilor şi de frânare "capabile să imobilizeze cabinele în caz de rupere a cablului", scrie Agerpres.

Linia de funicular, deschisă în 1885, leagă centrul oraşului Lisabona, în apropiere de Piaţa Restauradores, de Bairro Alto, sau Cartierul Superior, renumit pentru viaţa sa de noapte vibrantă.

Linia Gloria transportă anual aproximativ 3 milioane de oameni, potrivit primăriei.

Bilanțul în cazul tragediei din Lisabona din 3 septembrie, în care a fost implicat funicularul Gloria, a fost de 17 morți și 23 de răniți.