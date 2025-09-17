Revoluție la Benfica, după 2-3 cu Qarabag. Portughezii vor să-l aducă pe antrenorul pe care l-au bătut

După înfrângerea suferită aseară în fața celor de la Qarabag, scor 2-3, în prima etapă din faza grupei de Liga Campionilor, echipa de fotbal Benfica Lisabona l-a demis pe antrenorul Bruno Lage (49 de ani) și negociază aducerea lui Jose Mourinho (62 de ani). Acesta a mai antrenat Benfica în 2000. „The Special One” tocmai a fost concediat de Fenerbahçe Istanbul, ca urmare a eliminării din play-off-ul Ligii chiar de către Benfica.

Președintele clubului lusitan, fostul mare internațional Rui Costa (53 de ani), l-a contactat deja pe antrenorul portughez, care și-a început cariera la Benfica acum 25 de ani.

Potrivit publiției A Bola, negocierile sunt încă în desfășurare, iar acordul este așteptat să fie semnat astăzi. Mourinho - recent concediat de AS Roma și de Fenerbahçe, cea din urmă formație în urma unei înfrângeri împotriva Benficăi în Liga Campionilor - ar putea prelua conducerea echipei din Vila das Aves încă de sâmbătă, în etapa a șasea de campionat.

„Am ajuns la un acord cu Bruno Lage privind demisia sa din funcția de antrenor al Benfica”, a declarat Rui Costa aseară. „În ceea ce privește următorul antrenor, ne așteptăm să-l avem pe bancă sâmbătă”, a mai zis Rui Costa.

Fără a dezvălui prea multe, acesta a adăugat: „Antrenorul care va sosi va trebui să fie un câștigător și să aibă capacitatea de a aduce echipa la nivelul necesar. Nu vorbim despre nume. Benfica este momentan fără antrenor. Întâlnirea cu Lage a avut loc după meci. Nu a fost numit niciun antrenor astăzi și nici nu s-a discutat despre asta pentru viitor, dar evident că ne pregătim”.