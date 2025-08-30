search
Sâmbătă, 30 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Lia Olguța Vasilescu, gafă jenantă după calificarea Craiovei în grupele Conference. Imaginea care a fost ștearsă imediat

0
0
Publicat:

În decursul zilei de joi, Universitatea Craiova s-a califica în faza pincipală din UEFA Conference League, după ce s-a impus în fața celor de la Bașakșehir, formație ce activează în campionatul din Turcia, scor general 5-2.

Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei. Foto Arhivelă Adevărul
Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei. Foto Arhivelă Adevărul

Elevii lui Mirel Rădoi au făcut spectacol pe Ion Oblemenco. Suporterii au făcut valuri, au scandat și au cântat imnul într-o singură suflare alb-albastră. Pe cât de frumoasă a fost seara oltenilor, pe atât de tulburată de evenimentele neplăcute, atât din teren, cât și din tribune. Peluza Nord le-a transmis un mesaj dur oficialor UEFA, după ce aceștia au interzis afișarea în tribune a unui mesaj ce făcea referire la unele dintre conflictele istorice directe dintre România și Turcia.

Moment jenant după bucuria calificării

La scurt timp după incidentul cu pricina, Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, a făcut o gafă pe rețelele de socializare, distribuind o fotografie controversată generată de inteligența artificială.

Liga Olguața a postat pe platforma Facebook, o ilustrație a unui leu îmbrăcat în echipamentul alb-albaștrilor, cu o bardă în mână, în timp ce călărea un turc.

Imaginea postată de către Lia Olguța, după succesul Craiovei Foto/Facebook
Imaginea postată de către Lia Olguța, după succesul Craiovei Foto/Facebook

Mesajul a putut fi ușor interpretat ca fiind unul rasist, iar postarea primarului Craiovei a fost stearsă de pe rețelele de socializare, la câteva ore distanța.

Adversarele Universității Craiova în Conference League

Universitatea Craiova, după ce a trecut de Istanbul Bașakșehir cu 5-2 la general, a fost plasată în a șasea urnă valorică și va disputa șase meciuri în faza principală, întâlnind câte o echipă din fiecare urnă. Trei dueluri se vor juca acasă și trei în deplasare. 

Universitatea Craiova va primi vizita celor de la Sparta Praga, Noah și Mainz, și se vor deplasa pe terenul celor de la Rapid Viena, AEK Atena și Rakow.  

Programul complet al rundelor din faza principală a Conference League:

Etapa 1: 2 octombrie

Etapa 2: 23 octombrie 2025

Etapa 3: 6 noiembrie 2025

Etapa 4: 27 noiembrie 2025

Etapa 5: 11 decembrie 2025

Etapa 6: 18 decembrie 2025.

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
Țara din UE în care cetățenii se înghesuie să se înscrie în armată, deși serviciul militar nu e obligatoriu. Cât câștigă după instruire
digi24.ro
image
Un bărbat care și-a tatuat 95% din corp dezvăluie cum arată după cinci intervenții de îndepărtare a tatuajelor. FOTO
stirileprotv.ro
image
Cum a reacționat acest chelner după ce a primit doar 10 lei BACȘIȘ, la o notă de plată de 699 lei: „Măi fraților, ați ieșit și voi”
gandul.ro
image
Ilie Bolojan: Pensia magistraților va fi limitată la 70% din ultimul salariu
mediafax.ro
image
Zodiile care atrag norocul de partea lor în perioada următoare. Își vor schimba complet destinul în această toamnă
fanatik.ro
image
Marian Godină, scandal cu Robert Turcescu din cauza livratorului din Bangladesh: „Dacă nu ești cuminte, scot mesajele în care îți dădeai șefii în gât”
libertatea.ro
image
„Napoli este mort!”. Fenomenul care distruge centrul istoric al orașelor din Italia
digi24.ro
image
Presa internațională a pus lupa pe FCSB! Sârbii, italienii, olandezii și elvețienii au dat verdictul despre campioana României: „Așa ar fi ideal”
gsp.ro
image
Obsedat de fiica lui Gigi Becali: ”Durează de ani de zile”. Instanța nu a stat pe gânduri
digisport.ro
image
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este sinucidere asistată!
stiripesurse.ro
image
O vedetă OnlyFans de 20 de ani a dezvăluit suma astronomică pe care a câștigat-o într-un an și jumătate
antena3.ro
image
Sorin, păcălit că va ajunge şofer de TIR în Germania, pe 2.700 de euro. A aflat adevărul de abia la destinaţie
observatornews.ro
image
El e criminalul din Otopeni care și-a ucis băiețelul Bărbatul a fost capturat! S-a aflat și ce s-a întâmplat cu celălalt copilaș 🥺
cancan.ro
image
FOTO. Cât de frumoasă e soția lui Gabi Tamaș: „Nu cred că m-a înșelat”
prosport.ro
image
Cum să grăbești coacerea roșiilor cu un simplu ac de siguranță: truc uimitor pentru orice grădinar
playtech.ro
image
Ce înseamnă, de fapt, Dumnezeu pentru Ianis Hagi. Mărturisirea sinceră făcută pe scaunul unui barbershop
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Cum au numit-o sârbii pe FCSB, după ce au aflat că românii vor juca la Belgrad cu Steaua Roșie
digisport.ro
image
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către principala destinație de vacanță a românilor
stiripesurse.ro
image
Bărbatul baricadat în casă la Otopeni a fost capturat după o operațiune de peste 13 ore. Momentul în care trupele speciale au pătruns pe geam și l-au încătușat
kanald.ro
image
Mihaela Rădulescu, dezamăgită de prieteni? Mesajul dureros transmis, la aproape 40 de
playtech.ro
image
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
wowbiz.ro
image
Ora de iarnă 2025. Se schimbă ora mai devreme în acest an, când potrivim ceasurile ca să dormim mai mult
romaniatv.net
image
Tichete educaționale de 500 de lei. Elevii le primesc în 2025 și 2026
mediaflux.ro
image
Presa internațională a pus lupa pe FCSB! Sârbii, italienii, olandezii și elvețienii au dat verdictul despre campioana României: „Așa ar fi ideal”
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Cine este bărbatul care o urmărește de câțiva ani pe fiica lui Becali. Ce a făcut latifundiarul din Pipera
actualitate.net
image
Orașul iubit de români care a devenit „o friteuză în aer liber”. Localnicii nu mai loc în propriile cartiere
click.ro
image
Horoscopul lunii septembrie 2025: eclipse, iubire și destin ascuns. Prima lună de toamnă ia prin suprindere aproape toate zodiile
click.ro
image
Lucruri mai puțin știute despre împăratul Traian, cuceritorul Daciei. Avea o pasiune pentru vin. Ce a ordonat să nu se facă niciodată în stare de ebrietate
click.ro
Prințesa Charlotte profimedia 0950220050 jpg
Prințesa Charlotte face ravagii în vacanță la Balmoral. Scoțienii sunt intrigați de acest detaliu, când o văd prin localitate
okmagazine.ro
ayo ogunseinde 1Dsvt XAclw unsplash jpg
Bărbații care au resentimente față de soțiile lor obișnuiesc să facă aceste 11 lucruri acasă
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alexia Eram, gest impresionant de ziua Andreei Esca. Ce fotografii rare din tinerețea lor a publicat: „Femeia care m-a făcut să fiu omul de azi”
image
Orașul iubit de români care a devenit „o friteuză în aer liber”. Localnicii nu mai loc în propriile cartiere

OK! Magazine

image
Amal Clooney, cea mai frumoasă de pe covorul roșu, la brațul unui George Clooney lovit de boală la Veneția

Click! Pentru femei

image
Linda Gray, care a jucat-o pe Sue Ellen Ewing în „Dallas”, arată senzațional la 84 de ani!

Click! Sănătate

image
Poți găsi în imagine cuvântul „COBRA” în mai puțin de 6 secunde?