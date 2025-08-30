Lia Olguța Vasilescu, gafă jenantă după calificarea Craiovei în grupele Conference. Imaginea care a fost ștearsă imediat

În decursul zilei de joi, Universitatea Craiova s-a califica în faza pincipală din UEFA Conference League, după ce s-a impus în fața celor de la Bașakșehir, formație ce activează în campionatul din Turcia, scor general 5-2.

Elevii lui Mirel Rădoi au făcut spectacol pe Ion Oblemenco. Suporterii au făcut valuri, au scandat și au cântat imnul într-o singură suflare alb-albastră. Pe cât de frumoasă a fost seara oltenilor, pe atât de tulburată de evenimentele neplăcute, atât din teren, cât și din tribune. Peluza Nord le-a transmis un mesaj dur oficialor UEFA, după ce aceștia au interzis afișarea în tribune a unui mesaj ce făcea referire la unele dintre conflictele istorice directe dintre România și Turcia.

Moment jenant după bucuria calificării

La scurt timp după incidentul cu pricina, Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, a făcut o gafă pe rețelele de socializare, distribuind o fotografie controversată generată de inteligența artificială.

Liga Olguața a postat pe platforma Facebook, o ilustrație a unui leu îmbrăcat în echipamentul alb-albaștrilor, cu o bardă în mână, în timp ce călărea un turc.

Mesajul a putut fi ușor interpretat ca fiind unul rasist, iar postarea primarului Craiovei a fost stearsă de pe rețelele de socializare, la câteva ore distanța.

Adversarele Universității Craiova în Conference League

Universitatea Craiova, după ce a trecut de Istanbul Bașakșehir cu 5-2 la general, a fost plasată în a șasea urnă valorică și va disputa șase meciuri în faza principală, întâlnind câte o echipă din fiecare urnă. Trei dueluri se vor juca acasă și trei în deplasare.

Universitatea Craiova va primi vizita celor de la Sparta Praga, Noah și Mainz, și se vor deplasa pe terenul celor de la Rapid Viena, AEK Atena și Rakow.

Programul complet al rundelor din faza principală a Conference League:

Etapa 1: 2 octombrie

Etapa 2: 23 octombrie 2025

Etapa 3: 6 noiembrie 2025

Etapa 4: 27 noiembrie 2025

Etapa 5: 11 decembrie 2025

Etapa 6: 18 decembrie 2025.