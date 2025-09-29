Lewis Hamilton și-a pierdut cel mai bun prieten. Roscoe a murit în brațele pilotului, după patru zile de suferință

Câinele pilotului de Formula 1 Lewis Hamilton (40 de ani) a murit, iar britanicul de la Ferrari a anunțat trecerea în neființă a lui Roscoe pe rețelele de socializare.

Buldogul, un companion nedespărțit timp de peste un deceniu pe pistă și în afara ei, a murit în brațele multiplului campion mondial. „După patru zile de terapie intensivă, timp în care a luptat cu toate puterile, a trebuit să iau cea mai dificilă decizie din viața mea și să-mi iau rămas bun de la Roscoe. Nu a încetat niciodată să lupte până la sfârșit”, a scris pilotul Ferrari într-un mesaj lung postat pe Instagram.

Campionul britanic, care renunțase recent la mai multe angajamente pentru a fi alături de câine, a vorbit despre durerea resimțită: „Este una dintre cele mai dureroase experiențe și simt o legătură profundă alături de toți cei care au trăit pierderea unui animal de companie iubit”.

Hamilton și-a amintit apoi de legătura sa indestructibilă cu Roscoe: „Sunt atât de recunoscător și onorat că mi-am împărtășit viața cu un suflet atât de frumos, un înger și un prieten adevărat. Primirea lui Roscoe în viața mea a fost cea mai bună decizie pe care am luat-o vreodată și voi prețui pentru totdeauna amintirile pe care le-am creat împreună”.