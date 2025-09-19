search
Vineri, 19 Septembrie 2025
Lewis Hamilton, gest șocant. Și-a vândut întreaga colecție de mașini, în valoare de 15 milioane de euro

0
0
Publicat:

De șapte ori campion în Formula 1, Lewis Hamilton (40 de ani) a luat o decizie drastică, neașteptată pentru fanii de pretutindeni. Pilotul a decis să își vândă întreaga colecție de mașini.

Lewis Hamilton și-a vândut colecția de mașini Foto/EPA
Lewis Hamilton și-a vândut colecția de mașini Foto/EPA

În total, Hamilton deținea nu mai puțin de 15 mașini, o colecție impresionantă de automobile, majoritatea marca Mercedes și Ferrari.

Englezul a recunoscut care a fost adevăratul motiv din spatele deciziei, în cadrul conferinței de presă premergătoare Marelui Premiu al Azerbaidjanului. Mai mult, acesta a oferit detalii și despre cea mai nouă pasiune a sa, arta de orice fel.

„Nu mai am nicio mașină, am scăpat de toate. În acest moment sunt mai pasionat de artă. Dacă ar fi să-mi iau o mașină, aș alege Ferrari F40, care este mai degrabă o operă de artă!, a declarat Lewis Hamilton, conform The Sun.

„Vreau să proiectez un Ferrari!”

Lewis Hamilton a mărturisit că își dorește să aibă posibilitatea să își proiecteze propriul model Ferrari.

„Unul dintre lucrurile pe care vreau cu adevărat să le fac este să proiectez un Ferrari. Vreau să creez un F44. Să aibă la bază un F40, cu transmisie manuală. La asta voi lucra în următorii câțiva ani!”, a recunoscut Lewis Hamilton.

Pilotul britanic s-a fotografiat lângă un Ferrari F40, în momentul în care a fost prezentat la Scuderia Ferrari.

Colecția de automobile a lui Hamilton valora nu mai puțin de 15 milioane de euro, conform motorsport.com.

Printre automobilele pe care acesta le deținea se numărau:

1. Pagani Zonda 760 LH

2. Mercedes-AMG Project One

3. Mercedes-AMG SLS Black Series

4. Mercedes-AMG GT R

5. Mercedes-AMG G63 6×6

6. Mercedes-Maybach S600

7. Ferrari LaFerrari

8. Ferrari LaFerrari Aperta

9. Ferrari 599 SA Aperta

10. Shelby Cobra 427 din 1966

11. Ford Mustang Shelby GT500 din 1967

12. McLaren P1

13. McLaren F1 din 1995

14. Mini Cooper

15. Mercedes EQC.

