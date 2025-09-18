Războiul din Gaza l-a sfâșiat de durere pe un mare sportiv al lumii. Multiplul campion a donat pentru trei organizații sociale

Pilotul britanic Lewis Hamilton, de la Ferrari, s-a declarat împotriva războiului din Gaza, și a decis să acționeze.

Pilotul în vârstă de 40 de ani a postat un mesaj pe rețelele de socializare, anunțându-și sprijinul său pentru trei organizații care lucrează pentru rezolvarea crizei umanitare.

Un nou apel pentru Gaza, lansat prin intermediul canalelor sale de socializare, este cea mai recentă inițiativă a lui Hamilton, care a ales să se exprime încă o dată pe teme care depășesc pista de concurs.

În trecut, britanicul de șapte ori campion mondial, a susținut mișcarea Black Lives Matter, care luptă împotriva rasismului și discriminării, și a apărat mediul înconjurător, drepturile omului și drepturile animalelor.

„Nu putem sta deoparte și privi”, a scris Hamilton. Situația din Gaza se înrăutățește pe zi ce trece. În ultimii doi ani, peste 10% din populație a fost ucisă sau rănită, inclusiv zeci de mii de copii, iar acest număr continuă să crească.

Cea mai recentă incursiune în orașul Gaza a forțat sute de mii de oameni să-și părăsească locuințele, spitalele din Fâșia Gaza fiind deja copleșite de foamete și de victimele bombardamentelor nesfârșite. Comisia de anchetă a Națiunilor Unite clasifică ceea ce se întâmplă în Gaza drept genocid.

Hamilton a subliniat, de asemenea, că a donat „către trei organizații care lucrează neobosit pentru a-i ajuta pe cei aflați în nevoie. Dacă simțiți că puteți contribui, v-aș fi recunoscător dacă vă veți alătura”.

Nu este prima dată când pilotul Ferrari vorbește despre războiul în desfășurare din Fâșia Gaza. În martie 2024, britanicul a cerut încetarea violenței și eliberarea ostaticilor.