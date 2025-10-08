Leonard Doroftei, pus la zid de suveraniști, după ce a apărut în uniforma Armatei Române

Fostul mare pugilist Leonard Doroftei a acceptat invitația Centrului Militar Județean Prahova de a participa la o acțiune prin care este este promovată armata română. Evenimentul a produs numeroase comentarii, în contextul în care o parte a românilor, e convinsă că tinerii țării vor fi trimiși pe front, în Ucraina.

De altfel, ”Moșu” nu a îndemnat la înrolare sau ca populația să facă pregătire militară, în eventualitatea în care conflictele se extind și în zona noastră, ci a optat pentru o formulă neutră: ”Am acceptat această provocare pentru a promova mișcarea!”, a scris Leonard Doroftei pe Facebook, alături de o fotografie în care apare în uniformă.

Chiar și așa, comentariile au curs, internauții având opinii de apreciere sau nu la adresa gestului campionului mondial la box. ”Mai bine stai departe de faze de genul ca n-o sa fie ok... Rămâi în memoria noastră cu ceea ce ai realizat pe plan sportiv, că e mai bine așa”, a scris un utilizator, care a fost ”neutralizat” de altul: ”Respect maxim, Maestre! Vă stă perfect ținuta — un adevărat simbol al disciplinei și curajului românesc!”

I s-a atras atenția că este folosit

Apoi au intervenit ”suveraniștii”: ”Știți că sunteți folosit, nu-i așa?”, ”Armata bătaia de joc a partidelor politice, mare rușine”, ”Mișcarea este una asemănătoare cu a vedetelor care au promovat vaccinarea”, ”Poate ne explici si noua sensul si scopul acestei postări? Ce mișcare?” sau ”Nu recomand, care vreți mișcare, mai bine mergeți la sală (nu voluntari!!!)”, ”Încadrarea în armată ar trebui să fie un titlu de glorie pentru fiecare tânăr, dar tinerii de azi sunt isteți și nu gustă momeala generalilor selecționați dintre trădători și incompetenți”.

Alții și-au vărsat of-ul pentru că în ultimul deceniu militarii nu au avut parte de creșteri salariale sau de pensii: ”Cum credeți ca s-a ajuns să nu mai aibă candidați ? Au umilit militarii activi prin taiere de salarii și pensii, iar de veniturile lor nu s-au atins!”.