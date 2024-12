Leonard Doroftei, înapoi în ring, în 2025. Vrea să le acorde revanșa lui Raul Balbi și Paul Spadafora

Leonard Doroftei, unul dintre marii campioni ai României la Box, a câștigat centura WBA în fața lui Raul Balbi în două rânduri. Argentinianul a anunțat în mai multe rânduri că și-ar dori încă o revanșă, iar românul spune că i-ar acorda-o în 2025.

„Mai vrea o șansă, își dorește și el un meci. Pentru asta, poate în 2025 vom face un meci de 5-6 reprize. Îi dau șansa să își ia revanșa. Ne vom bate aici pentru că România - Argentina e 2-0”, a declarat „Moșul” într-un interviu pentru Fanatik. Leonard Doroftei spune că acest lucru s-ar putea întâmpla și cu Paul Spadafora, pentru că partida disputată în SUA s-a încheiat cu o decizie controversată: egal, deși românul merita victoria.

”Nu contează ce a scris presa, important este cum a fost meciul. Important este ce au trăit iubitorii boxului și românii. Au văzut cu adevărat că merităm să ieșim afară și să facem meciuri frumoase. Nu toți au curajul, îți trebuie și un gram de nebunie. Să te duci la el acasă și să te bați cu ei. Important este să îți dorești. De ziua mea, Paul Spadafora mi-a transmis la mulți ani. M-a întrebat dacă vrea să facem un meci demonstrativ și i-am zis că facem oricând, eu sunt pregătit. Să vină și el în România. Din glumă în glumă, poate mă trezesc în ring”, a declarat Doroftei.

Meciul cu Gatti, pregătit prost

Marea dezamăgire a boxerului rămâne meciul pierdut cu Arturo Gatti, pentru că un succes l-ar fi adus pe român în fața unei întâlniri de poveste cu legendarul Floyd Mayweather. El dă vina pe pregătirea de strategia stabilită de cei de la Interbox, clubul pe care îl reprezenta și cu care a avut mai multe clinciuri.

”Înainte de lupta cu Arturo Gatti am fost la un pas de a pleca. Lucrurile mele erau deja în drum spre casă. Am avut niște discuții cu patronul companiei care mă reprezenta în acea vreme, referitor la programul pe care trebuia să îl închei în meciul cu Gatti. Ei visau că îl voi bate pe Gatti și că voi merge mai departe cu același contract din care unii au câștigat, alții nu. Am spus că nu mai vreau, iar în clipa aceea am plecat acasă. Șeful de acolo mi-a zis că sunt doar afaceri… nimic personal, iar eu m-am uitat la el și am zis: ‘Doar afaceri…bine’. Nu m-am dus să pierd meciul sau să îl vând.

Floyd Mayweather ar fi fost următorul pe listă

Gatti a spus că m-a studiat și că s-a pregătit pentru mine. Eu nu am studiat nimic. A venit antrenorul și mi-a zis că arma lui Gatti e croșeul de stânga și să țin brațele sus. Mi-a adus un partener de sparring și am antrenat asta, iar la meci, Gatti a dat upercut. Asta face parte din sport. A fost ziua lui, șansa lui. Poate Dumnezeu a spus: ‘Gata, e bine, fugi acasă!’. Eu nu am știut de lupta cu Floyd Mayweather. Probabil așa trebuia să fie, iar dacă știam, aș fi tratat altfel meciul cu Gatti”, a spus Leonard Doroftei pentru Fanatik.