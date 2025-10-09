Leonard Doroftei le-a aplicat o directă în bărbie celor care îl acuză că s-a vândut Armatei. Fostul campion mondial și-a motivat alegerea

Pus la zid pe rețelele sociale după ce a acceptat să apară într-un videoclip de promovare al Armatei, fostul boxer Leonard Doroftei (55 de ani) nu le-a rămas dator celor care l-au acuzat că „s-a vândut”.

Mai mulți oameni l-au acuzat pe Doroftei că este folosit pentru manipularea populației. Și au năvălit peste el cu comentarii, unele jignitoare: „Știți că sunteți folosit, nu-i așa?”, „Te-am apreciat mereu ca sportiv de performanță. Mi-e teamă că ai intrat în jocul lor de manipulare și campanie”, „Vă rog să nu intrați în jocul partidelor politice”, „S-a vândut și ăsta!”, „Ce nu face omul pentru bani?! Te-ai vândut și tu... de ce trebuie să vă murdăriți?”, „Dintr-un sportiv de performanță se pare că ai ajuns să faci propaganda militară pe 3 lei” și „Rușine! Păcat de valoarea dumneavoastră ca sportiv” sunt doar câteva dintre mesajele dure venite de la internauți, mulți atașați cauzei suveraniste.

„Am cerut eu copilului tău să facă armata?”, a replicat „Moșul”, care s-a apărat cu precizarea că „am pus o filmare cu o probă fizică, o probă la care am fost provocat, nu am cerut nimănui să meargă la Armată”.

Fostul campion mondial la box, Leonard Doroftei (55 de ani), a fost ținta mai multor critici, după ce a apărut într-un videoclip de promovare al Cercului Militar Prahova. Unitatea militară a postat un videoclip cu Leonard Doroftei, care se antrenează, îmbrăcat în militar.

Ulterior, pe contul său oficial de Facebook, fostul campion mondial la box a postat o fotografie de la acea acțiune, cu mesajul explicativ: „Am acceptat această provocare pentru a promova mișcarea!”.