Legătură neașteptată în fotbal: relația neștiută dintre Elias Charalambous și superstarul Turciei, Hakan Çalhanoğlu

O conexiune surprinzătoare dintre fotbalul românesc și cel turc iese la iveală chiar înainte de duelul decisiv Turcia – România din barajul pentru Mondial. Hakan Çalhanoğlu, superstarul lui Inter Milano, este prieten apropiat cu Elias Charalambous, antrenorul campioanei FCSB.

Relația dintre cei doi își are rădăcinile în 2012, pe vremea când evoluau împreună la Karlsruher. Atunci, Çalhanoğlu era doar un puști extrem de promițător, iar antrenorul de la FCSB se afla spre finalul carierei.

Mihai Stoica: „Elias l-a crescut pe Hakan!”

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație FCSB, a explicat rolul major pe care tehnicianul cipriot l-a avut în formarea actualului star al Turciei.

„Hakan este un jucător exponențial la Inter și e prieten cu Elias. Elias l-a crescut la Karlsruhe, el era spre final de carieră, iar Hakan era foarte mic. Când am luat campionatul, Hakan se bucura cu noi”, a spus Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație FCSB.

Calhanoglu, telefon direct către Charalambous după titlul din Serie A

Prietenia s-a păstrat chiar și după ce drumurile lor s-au despărțit. Anul trecut, Elias Charalambous povestea cum mijlocașul lui Inter l-a sunat imediat după ce echipa lui Simone Inzaghi a cucerit titlul în Italia.

„Da, am vorbit, m-a sunat. Cunoaşteţi relaţia pe care o avem. El petrece în fiecare zi.El a făcut faimoasă o melodie românească. Am glumit despre cântec, i-am văzut şi pe ceilalți jucători că i-au urmat exemplul.A fost foarte drăguţ, am fost puţin surprins”, a povestit Elias Charalambous.

Melodia la care s-a referit antrenorul FCSB era „Made in Romania”, devenită virală în vestiarul lui Inter datorită lui Çalhanoğlu.

Mihai Stoica, avertisment înaintea barajului

Mihai Stoica a analizat forța Turciei înaintea duelului cu România, apreciind atât valoarea jucătorilor, cât și presiunea incredibilă pe care o pune publicul turc.

„Au mulți jucători la nivel mare, iar atmosfera de acolo îi face și mai buni. Aia va fi atmosferă adevărată, nu ce am văzut cu Bosnia. Aerul vibra, ce am văzut acolo e inimaginabil.

Kenan Yildiz și Arda Guler, născuți în 2005, sunt printre cei mai buni din lume la ora actuală”, a precizat Mihai Stoica.

Naționala lui Mircea Lucescu luptă pe 26 martie pentru un loc în finala barajului de calificare la Campionatul Mondial 2026. Dacă trec de Turcia, „tricolorii” vor juca finala cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo.