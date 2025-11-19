OFICIAL | FCSB l-a prezentat pe fostul dinamovist Florin Cernat. Transferul care a luat pe toată lumea prin surprindere

Florin Cernat, 45 de ani, revine în prim-planul fotbalului românesc. Fostul internațional a semnat miercuri, 19 noiembrie, cu FCSB și devine noul director sportiv al campioanei României. Cel poreclit „Păstruga” și „Diamantul” a fost lansat de Oțelul și a mai jucat pentru Dinamo, înainte să plece în străinătate, la Dinamo Kiev.

După aproape două săptămâni de negocieri, FCSB și FC Voluntari au ajuns la un acord pentru cedarea lui Cernat. Mutarea a fost puternic susținută de Mihai Stoica, nașul fostului mijlocaș, cel care a insistat pentru a-l aduce în staff-ul „roș-albaștrilor”.

Cernat, de la Voluntari la FCSB

Retras din fotbal în 2018, Cernat a continuat la FC Voluntari ca oficial și s-a remarcat prin ochiul format pentru jucători și prin modul profesionist în care a gestionat zona sportivă a clubului ilfovean. Acum, FCSB îl instalează într-o funcție-cheie, vacantă de cinci ani.

„Florin Cernat este, începând de astăzi, noul director sportiv al Campioanei României. Fostul internațional, în vârstă de 45 de ani, a activat, până acum, pe aceeași poziție la FC Voluntari. FCSB îi urează bun-venit în familia roș-albastră și să aibă parte de cât mai multe succese alături de noi!”, este anunțul clubului FCSB.

La Voluntari, locul lăsat liber de Cernat va fi ocupat de Igor Armaș, fostul căpitan al echipei.

Narcis Răducan, ultimul director sportiv al FCSB

FCSB nu a mai avut un director sportiv din noiembrie 2019, atunci când Narcis Răducan părăsea clubul după doar 80 de zile în funcție, perioadă în care Mihai Stoica a decis să ia o pauză.

„A fost o experiență specială, în perspectiva obținerii doctoratului, în managementul sportiv. Mulțumesc tuturor!”, scria Narcis Răducan la acel moment pe pagina personală de Facebook.

În trecut, Adrian Ilie și Basarab Panduru au funcționat și ei ca manageri la Steaua.

Directorii sportivi ai FCSB în era Gigi Becali

Leo Strizu (iunie 2004 – iulie 2005)

Narcis Răducan (octombrie 2010 – mai 2012)

Daniel Stanciu (aprilie 2013 – iunie 2013)

MM Stoica (aprilie 2016 – august 2019)

Narcis Răducan (august 2019 – noiembrie 2019)

Născut în 1980, Florin Cernat a evoluat în cariera sa la echipe precum Hajduk Split, Oțelul Galați, Dinamo București, Dinamo Kiev, Karabukspor, Rizespor și Viitorul Constanța. Fostul mijlocaș, retras din activitate în 2016, a adunat în cariera sa și 14 prezențe în echipa națională de fotbal a României.

Cernat se despărțise marți de FC Voluntari, club care i-a mulțumit pentru activitatea sa: „În cei șapte ani petrecuți la FC Voluntari, Florin Cernat a fost unul dintre oamenii care au contribuit decisiv la evoluția clubului nostru. În această perioadă, FC Voluntari a obținut, printre altele: cea mai bună clasare din istoria clubului (locul 4 în prima ligă) la finalul sezonului 2021-2022; calificarea în finala Cupei României în 2022”.