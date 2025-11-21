search
Vineri, 21 Noiembrie 2025
Partida cu Turcia, abordată în „stilul" Pițurcă. Adrian Mutu, despre cum trebuie să trateze Lucescu barajul. „Arma noastră cea mai bună"

Publicat:

Fostul mare atacant al României, Adrian Mutu (46 de ani), susține că echipa națională condusă de Mircea Lucescu (80 de ani) nu are motive să se teamă de Turcia, în barajul pentru Cupa Mondială din martie.

Adrian Mutu, sfat pentru Mircea Lucescu Foto/Facebook
Adrian Mutu, sfat pentru Mircea Lucescu Foto/Facebook

„Briliantul” consideră că valoarea adversarilor este supraevaluată în presa internațională.

Deși turcii îi au în lot pe fotbaliști precum Arda Guler (Real Madrid), Kenan Yildiz (Juventus) sau Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Mutu crede că jocul selecționatei lui Montella depinde în mare măsură de Hakan Calhanoglu (31 de ani), mijlocașul de la Inter.

Fostul golgheter de la Fiorentina susține că, deși Ianis Hagi și colegii săi nu pornesc ca favoriți în meciul cu Turcia, nici nu au motive să intre cu frică pe teren.

Turcia era una dintre echipele pe care nu voiam să le întâlnim, după Italia. Turcia are echipa cu cel mai mare progres dintre cele patru, cu jucători la Roma, Juventus sau Real Madrid.

Nu mai vorbim de cei de la Galata sau Fener, de aceea nu îi doream. Va fi și presiune mare, atmosfera care va fi la Istanbul este una specială. Echipa națională nu e acum în cea mai bună formă, dar în martie sperăm ca jucătorii să se prezinte mult mai bine.

Ei au jucători valoroși, din punctul meu de vedere nu chiar atât de ”staruri” cum cred unii. Poate doar Calhanoglu, care e liderul lor, a evoluat constant în ultimii ani la nivel înalt. Arda sau Yildiz sunt jucători tineri, în acest sezon au explodat, au continuitate acum, dar nu trebuie să ne fie frică de ei!, a declarat Mutu, la Digi Sport.

„Mentalul are o importanță mare!”

Dacă România va reuși să iasă învingătoare din lupta contra Turciei, atunci tricolorii se vor bate în finală cu Slovacia sau Kosovo. Adrian Mutu are încredere în planul lui Mircea Lucescu.

Mă gândesc la palmaresul nostru cu ei: 14 victorii și doar cinci eșecuri. Pe vremea mea mereu am ieșit în avantaj. Mentalul are o importanță mare, nu cred că nu ne vom prezenta pregătiți mental la un baraj de Mondial, nu cred că va fi cazul. Din punct de vedere fizic și tactic trebuie să fim foarte buni. Va trebui să alergăm mai mult, să anulăm diferența aceasta de calitate, care nu este atât de mare, zic eu.

„Dacă batem Turcia, ne calificăm!”

Nu trebuie să lăsăm spații, să anulăm piesele lor grele. Iar apoi va depinde și de tactica aleasă de nea Mircea, să arătăm bine în defensivă, cum a fost în meciul cu Austria, iar apoi pe contraatac, arma noastră cea mai bună, la care am apelat mereu. Poate doar în timpul Generației de Aur aveam mai mult posesia, în rest mereu am avut arma contraatacului.

Dacă batem Turcia, ne calificăm. Kosovo și Slovacia sunt abordabile, poate sunt eu nebun, dar nu mi-e frică de ele. Presiunea din Turcia este cu două tăișuri: la început le va da aripi, dar dacă nu sunt în formă bună și greșesc, îi va copleși. Iar pe noi cred că ne va ajuta să fim mai concentrați, atenți, să speculăm orice greșeală!, a punctat Mutu.

„Nea Piți ne pregătea foarte bine mental!”

Adrian Mutu consideră că actualului selecționer al primei reprezentative a României ar trebui să lucreze mai mult la moralul mental al jucătorilor, așa cum făca și Victor Pițurcă, pe vremea când se afla la cârma naționalei.

Ce mă îngrijorează este că România nu a reușit, în ultimii ani, să facă două meciuri bune. Nu țin minte asta, de aceea mă întreb dacă putem să facem două meciuri bune. Dar sunt cinci zile între și, dacă treci de Turcia, vei avea un moral foarte bun, nu cred că mai trebuie o altă injecție de optimism, de curaj. Turcia are 70%, noi 30%. Au publicul și valoarea, trebuie să fim realiști.

Nea Piți ne pregătea foarte bine mental, voia mereu să ne motiveze, apoi el prefera un stil direct, pe poartă. Și pornea de la ideea să nu luăm gol, ceea ce trebuie să facem și noi acum!, a încheiat Mutu.

