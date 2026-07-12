Unai Simon a primit gol în partida cu Belgia, schimbarea lui Courtois, criticată dur

Portarul Spaniei a dus recordul de invincibilitate la Campionatul Mondial de fotbal la 650 de minute fără gol primit. Acesta a fost învins la această ediție în minutul 41 al meciului câștigat cu Belgia (2-1).

Ediția din acest an a principalei competiții din sportul cu balonul rotund nu este una în care se afirmă doar atacanții. La rampă au ieșit, deseori, și portarii, unii dintre ei având un rol important în obținerea unor victorii.

Pe lista goalkeeperilor care s-au remarcat se află Vozinha, care, la 40 de ani, a impresionat prin evoluțiile sale, ajutând echipa Insulelor Capului Verde să atingă „16”-imile de finală, fază în care a fost eliminată de Argentina (2-3), însă abia după prelungiri. După acest meci, Vozinha s-a dus la Messi, iar argentinianul l-a îmbrățișat și i-a spus: „Ești mare! Poporul tău trebuie să fie mândru de tine”. Deloc întâmplător, africanul a primit o ofertă de a juca pentru Inter Miami, formația la care evoluează și multiplul câștigător al „Balonului de Aur”.

Un alt portar care s-a evidențiat la acest Mondial este Orjan Nyland. La 35 de ani, acesta a apărat penalty-ul executat de Guimaraes, în minutul 14 al meciului Norvegia – Brazilia (2-1) din optimile de finală. Acesta a mai avut și alte intervenții salvatoare, fiind învins doar pe final de Neymar, de la punctul cu var.

L-a întrecut pe Walter Zenga

Un alt portar care a scris istorie este Unai Simon. Portarul Spaniei a stabilit un nou record la acest turneu final la meciul cu Austria (3-0), când a bifat 519 minute fără gol încasat la Cupa Mondială. Ibericul l-a depășit atunci pe italianul Walter Zenga (518), care deținea această performanță de mai bine de trei decenii. De asemenea, el a depășit și alte nume mari ale fotbalului precum spaniolul Iker Casillas (476 minute) și englezul Peter Shilton (500). Simon „a recidivat” și în optimile de finală, când a contribuit substanțial la victoria (1-0) pe care Spania a obținut-o în fața Portugaliei, ajungând la 609 minute. Acesta a avut câteva intervenții salvatoare, inclusiv la șuturile lui Ronaldo din minutele 12 și 37.

Recordul s-a oprit în minutul 41 al confruntării cu Belgia din sferturile de finală. Atunci Unai Simon a fost învins de Charles De Ketelaere, care, aflat la limita ofsaidului, a reluat în poartă mingea centrată de Castagne. Unai Simon nu mai primise gol la turneele finale ale CM de fotbal de la meciul pierdut (1-2) în fața Japoniei, la ediția din 2022, care s-a desfășurat în Qatar. La acea partidă, în minutul 51, a primit gol de la Ao Tanaka. Pe de altă parte, acesta nu a mai încasat gol în meciurile internaționale de la egalul 2-2 cu Turcia din preliminariile Cupei Mondiale, în noiembrie 2025. Născut în 11 iunie 1997, la Vitoria, portarul lui Athletic Bilbao a adunat 63 de selecții pentru prima reprezentativă a Spaniei, fiind câștigător al titlului european în 2024, al Ligii Națiunilor 2023 și al unei medalii de argint la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Pe de altă parte, Spania a depășit Italia (CM 1990) și Elveția (CM 2006 și 2010) în ceea ce privește cele mai multe meciuri consecutive la Cupa Mondială fără gol primit. Seria ibericilor (6 partide) a început cu meciul încheiat la egalitate, 0-0, în „optimile” ediției 2022, când Marocul s-a calificat mai departe după loviturile la departajare. Au urmat acel 0-0 cu Insulele Capului Verde, dar și victoriile cu 4-0 cu Arabia Saudită, 1-0 cu Uruguay, 3-0 cu Austria și 1-0 cu Portugalia. „Acest record este meritul tuturor jucătorilor”, a spus antrenorul Spaniei, Luis de la Fuente. „Solidaritatea, generozitatea, efortul și sacrificiul lor. Fiecare a alergat pentru celălalt”.

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Selecționerul Belgiei a fost criticat dur

Meciul dintre Spania și Belgia a fost tranșat de o eroare de portar. În minutul 71, Thibaut Courtois a fost schimbat cu Senne Lammens (24 de ani), aflat la debutul în poarta naționalei la turneul final al CM de fotbal. Acesta a respins mingea în față la un şut al lui Pau Cubarsi din afara careului, permiţându-i lui Mikel Merino să reia în poartă în minutul 86.

După meci, selecţionerul Belgiei, Rudi Garcia, a fost ţinta unor critici dure, acestuia reproșându-i-se că l-a înlocuit pe portarul titular Thibaut Courtois. Mai cu seamă că portarul lui Real Madrid a spus că ar fi putut continua să joace în ciuda unei dureri la picior.

Antrenorul francez și-a apărat ferm decizia: „Încă de la începutul Cupei Mondiale, am spus că numai jucătorii care sunt sută la sută apți din punct de vedere fizic pot să joace. Acest lucru se aplică şi în cazul lui Thibaut. Aveam nevoie de pasele lui lungi către Charles (De Ketelaere), iar apoi spre Romelu (Lukaku). Nu voiam ca accidentarea lui Thibaut să se agraveze. Aşadar, nu regret deloc decizia de a-l înlocui.”

Costa e lider în clasamentul FIFA

La această ediție a CM de fotbal, forul mondial a lansat un nou sistem individual de clasificare a fotbaliștilor, bazat pe datele statistice strânse în timpul meciurilor. Există un clasament al jucătorilor de câmp și unul al portarilor. În cazul celor dintâi, li se atribuie o notă de la 0 la 10 pentru trei categorii: atac, creativitate și apărare. În ceea ce-i privește pe portari, aceștia sunt evaluați în funcție de controlul mingii și de menținerea „imaculată” a porții.

Înaintea partidelor din sferturile de finală, Clasamentul FIFA Power în privința paradelor salvatoare ale portarilor de la CM de fotbal arăta astfel: 1. Diogo Costa (Portugalia), 2. Gregor Kobel (Elveția), 3. Orlando Gill (Paraguay), 4. Yassine Bounou (Maroc), 5. Mostafa Shoubir (Egipt), 6. Jordan Pickford (Anglia), 7. Unai Simon (Spania), 8. Orjan Nyland (Norvegia), 9. Matt Freese (SUA), 10. Camilo Vargas (Columbia). Faptul că Simon este abia pe locul 7 se explică (și) prin faptul că acesta nu prea a avut ce apăra, colegii săi împiedicându-i pe adversari să tragă la poartă.