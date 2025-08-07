Juan Bauza a dat peste un semn divin la sosirea în Columbia. Rugăciunile iubitei i-au călăuzit drumul

Juan Bauza (29 de ani), mijlocaș argentinian, se desparte din nou de România, la scurt timp după ce abia revenise la FCU Craiova, în urma transferului din Emiratele Arabe.

Adrian Mititelu a bătut palma cu Atletico Nacional în ceea ce privește mutarea fotbalistului, iar Bauza a ajuns, în decursul acestei săptămâni, în Columbia, la noua sa locuință. Acolo va sta, cel mai probabil, alături de partenera sa de viață, Francesca.

Cei doi au locuit împreună și în Emiratele Arabe Unite, de-a lungul întregii perioade în care mijlocașul a evoluat pentru Baniyas.

Francesca, fostă jurnalistă, a publicat, recent, un mesaj pe rețelele de socializare, dezvăluind un detaliu extrem de emoționant despre transferul argentinianului.

„Ciudat, atât de departe, fix în casa în care vom sta...”

Juan Bauza, ajuns în Columbia, ar fi găsit o icoană cu chipul Fecioarei Maria, în noua sa casă.

„Acum câteva săptămâni, când Pepe era într-o situație complicată pentru că nu știam încotro o să mergem, cu o seară înainte să plece m-am rugat foarte mult să primim un semn că luăm decizia corectă. Am visat atunci că eram în biserica, mă închinam. Și pe bunicul meu, ca de fiecare dată când am făcut un pas important în viață.

A doua zi, Pepe a și plecat în Columbia. Acum, a ajuns în casa unde o sa stăm, iar pe noptiera din cameră a găsit această icoană ortodoxă care o întruchipează pe Fecioara Maria. Acum, în postul Adormirii Ei. Cineva care a stat înainte clar a lăsat-o acolo, nu cred ca e pusă prin minune. Dar e ciudat că atât de departe, fix în casa unde noi o să stăm, să găsim asta. Pentru mine e un semn emoționant că rugăciunile mi-au fost ascultate, să merg mai departe cu încredere și credință. Ah, și în Emirate am găsit pe frigider un magnet cu o biserică din Brașov!”, a transmis Francesca, pe Instagram Stories.

Juan Buza a fost transferat la Atletico Nacional sub formă de împrumut, pe o perioadă de un an. Clubul este unul dintre cele mai importante cluburi din Columbia, cu 18 titluri cucerite în istorie, ultimul în 2024.

Conform site-urilor de specialitate, fotbalistul argentinian are o cotă de piață în valoare 700.000 euro.