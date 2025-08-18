Jannik Sinner a abandonat în finala de la Cincinnati și i-a pus pe tavă titlul lui Carlos Alcaraz

Spaniolul Carlos Alcaraz (22 de ani, 2 ATP) a câștigat luni seară titlul la Mastersul 1.000 de la Cincinnati, după o finală câștigată în fața italianului Jannik Sinner (24 de ani, 1 ATP). Meciul s-a încheiat la scorul de 5-0 în primul set pentru iberic. Italianul a abandonat acuzând problemele medicale (amețeli). „Sorry, Jannik”, a scris Alcaraz la final.

„M-am simțit rău încă de ieri, am crezut că să-mi revin. Îmi cer scuze că v-am dezamăgit”, a spus Jannik Sinner.

Alcaraz, care a mai câștigat la Monte Carlo și la Roma (celelalte două Mastersuri 1.000 adjudecate în 2025), conduce acum cu scorul 9-5 în meciurile directe cu Sinner, în ciuda faptului că a pierdut ultimul meci direct, finala de la Wimbledon.

Pe teren dur, spaniolul conducea, de asemnea, cu 5-2, după ce a câștigat și ultimul duel, finala de la Beijing 2024.

Ultima victorie pe hard împotriva spaniolului datează din semifinala de la Beijing 2023. La Cincinnati s-a disputat al șaptelea Masters 1.000 al sezonului.