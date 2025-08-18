Jannik Sinner a fost părăsit de parteneră. Liderul mondial s-a reorientat rapid

După ce a fost lăsat baltă de americanca Emma Navarro, Jannik Sinner (24 de ani, 1 ATP la simplu) și-a găsit o altă parteneră pentru proba de dublu mixt de la US Open.

Și nu este orice parteneră, ci campioana olimpică la dublu mixt, Katarina Siniakova, din Republica Cehă.

Iată tragerea la sorți completă:

Pegula/Draper vs. Răducanu/Alcaraz;

Danilovic/Djokovic vs. Andreeva/Medvedev;

Swiatek/Ruud vs. Keys/Tiafoe;

Osaka/Monfils vs. McNally/Musetti;

Siniakova/Sinner vs. Bencic/Zverev;

Townsend/Shelton vs. Anisimova/Rune;

Williams/Opelka vs. Muchova/Rublev;

Errani/Vavassori vs. Rybakina/Fritz.

Turneul de dublu mixt se va juca în timpul „Săptămânii Fanilor”, în săptămâna rezervată calificărilor.

Jannik Sinner dispută astăzi, de la ora 22.00, finala de la Cincinnati împotriva spaniolului Carlos Alcaraz (22 de ani, 2 ATP la simplu).