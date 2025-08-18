search
Luni, 18 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Jannik Sinner a fost părăsit de parteneră. Liderul mondial s-a reorientat rapid

0
0
Publicat:

După ce a fost lăsat baltă de americanca Emma Navarro, Jannik Sinner (24 de ani, 1 ATP la  simplu) și-a găsit o altă parteneră pentru proba de dublu mixt de la US Open.

Jannik Sinner este lider mondial în clasamentul ATP
Jannik Sinner este lider mondial în clasamentul ATP

Și nu este orice parteneră, ci campioana olimpică la dublu mixt, Katarina Siniakova, din Republica Cehă.

Iată tragerea la sorți completă:
Pegula/Draper vs. Răducanu/Alcaraz;
Danilovic/Djokovic vs. Andreeva/Medvedev;
Swiatek/Ruud vs. Keys/Tiafoe;
Osaka/Monfils vs. McNally/Musetti;
Siniakova/Sinner vs. Bencic/Zverev;
Townsend/Shelton vs. Anisimova/Rune;
Williams/Opelka vs. Muchova/Rublev;
Errani/Vavassori vs. Rybakina/Fritz.

Turneul de dublu mixt se va juca în timpul „Săptămânii Fanilor”, în săptămâna rezervată calificărilor.

Jannik Sinner dispută astăzi, de la ora 22.00, finala de la Cincinnati împotriva spaniolului Carlos Alcaraz (22 de ani, 2 ATP la simplu).

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana Țoiu: „Nu creşte presiunea asupra bugetului”
digi24.ro
image
Pronunțare în dosarul 2 Mai. În primă instanță, Vlad Pascu a primit 10 ani de închisoare. Istoria unei tragedii
stirileprotv.ro
image
Ultima oră de la ANM: Unde LOVEȘTE VREMEA REA!
gandul.ro
image
Dani Mocanu, premiat cu diplomă de excelență de primarul unei comune. Reacții aprinse!
mediafax.ro
image
Gigi Becali a anunțat primul 11 al FCSB cu Aberdeen. Revine Radunovic! Unde sunt singurele semne de întrebare. Exclusiv
fanatik.ro
image
Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”
libertatea.ro
image
VIDEO Jurnalistul american care l-a întrebat pe Zelenski de ce nu poartă costum a primit un cadou de la delegația rusă venită în Alaska
digi24.ro
image
„Dă-ți demisia!” » Primarul Capitalei a răbufnit, în direct: „Asta e rușinea Bucureștiului! Distruse!”
gsp.ro
image
Primarul Capitalei, revoltat: "Dă-ți demisia, să vină altul!" / "Asta e rușinea Bucureștiului!"
digisport.ro
image
Intră România în incapacitate de plată? Ce spune Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, Mugur Isărescu
stiripesurse.ro
image
Schimbări majore privind rovinieta: Șoferii vor plăti în funcție de numărul kilometrilor parcurşi
antena3.ro
image
Trei urşi găsiţi morţi în Mureş, otrăviţi cu substanţe interzise: "Au început să-şi facă singuri dreptate"
observatornews.ro
image
Ea este Maria, femeia de 36 de ani înjunghiată de fostul iubit. Atacul s-a petrecut sub privirile îngrozite ale celor doi copii 😢
cancan.ro
image
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
prosport.ro
image
Elena Udrea, lăsată cu ochii în soare? Unde a fost filmat Adrian Alexandrov în weekend, se distra fără parteneră
playtech.ro
image
Partidele care au rămas în campania electorală și au dat bani pe clipuri electorale. Cum arată cursa pe Facebook
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gestul făcut de Diana Șucu, în finalul "nebun" de la Rapid - FCSB. Camerele TV au surprins totul
digisport.ro
image
VACANTA IN ALASKA
stiripesurse.ro
image
Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit într-un accident la etapa de Autocross de la Câmpulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
kanald.ro
image
Sergey Lavrov, omul ultra-decorat, dar sensibil, din spatele diplomaţiei lui Putin. Fața mai puțin cunoscută a...
playtech.ro
image
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
wowbiz.ro
image
Despărțire BOMBĂ în showbiz! Cătălin Botezatu s-a enervat și i-a dat papucii iubitei cu 40 de ani mai mică decât el: Nu am timp să cresc copii și nici nervi să înțeleg o puștoaică
romaniatv.net
image
Carduri cu 500 de lei pentru rechizite. Ministrul Dragoș Pîslaru: ”Trebuie cheltuiți până pe 31 august”
mediaflux.ro
image
„Dă-ți demisia!” » Primarul Capitalei a răbufnit, în direct: „Asta e rușinea Bucureștiului! Distruse!”
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Kate Middleton cântărește 40 de kilograme după tratamentul de cancer VIDEO
actualitate.net
image
Cum se comportă turiștii românii pe litoralul bulgăresc: „Își dau masca jos”. Discuția care a stârnit numeroase reacții
click.ro
image
Ce cadouri i-a făcut Daniela Gyorfi fiicei sale, Maria. Artista îi face toate poftele adolescentei: „Este un copil foarte bun” Cu ce rețetă le răsfață George Tal
click.ro
image
Orașul din România pe care Andi Moisescu îl poartă în suflet: „E slăbiciunea mea”. Ce amintiri îl leagă de acest loc special
click.ro
Prințesa Bajrakitiyabha Narendira Debyavati jfif
Diagnostic cumplit pentru prințesa spitalizată din 2022. Palatul a făcut anunțul, ce se întâmplă cu ea
okmagazine.ro
Dallas foto imdb jpg
O mai țineți minte pe Lucy Ewing din „Dallas”? Iată cum arată actrița încercată de viață la 66 de ani!
clickpentrufemei.ro
George Coșbuc, Elena Coșbuc, Alexandru Vlahuță, Alexandru Vaida-Voevod și Ion Luca Caragiale, la Karlsbad, în 1911 (© Wikimedia Commons)
Cârciuma din Buzău deținută odinioară de Caragiale, scoasă la vânzare
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Trei zodii primesc un semn divin în săptămâna următoare, începând de luni – Universul le deschide ușa către noroc și abundență
image
Cum se comportă turiștii românii pe litoralul bulgăresc: „Își dau masca jos”. Discuția care a stârnit numeroase reacții

OK! Magazine

image
A apărut incredibila știre despre divorțul lui Kate de William, iar palatul ar fi făcut presiuni să dispară complet!

Click! Pentru femei

image
Ce culoare îți poartă noroc? Află răspunsul după luna în care te-ai născut

Click! Sănătate

image
Iată ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie!