Marți, 12 August 2025
Căldura din Cincinnati (statul Ohio) face victime: jucătorul de tenis Arthur Rinderknech (30 de ani, 70 ATP) s-a prăbușit în timpul meciului, apoi s-a retras din concurs. S-a întâmplat la jocul din turul trei al turneului, disputat împotriva canadianului Felix Auger-Aliassime (25 de ani, 28 ATP).

Francezul, doborât de condițiile meteo FOTO Captură
Francezul, doborât de condițiile meteo FOTO Captură

Căldura și umiditatea (35 de grade Celsius, cea mai ridicată din Ohio) din Cincinnati a lovit la turneul de tenis. Francezul Arthur Rinderknech a cedat fizic. El s-a prăbușit brusc în timpul meciului cu Felix Auger-Aliassime, la scurt timp după începerea setului al doilea. A căutat cu disperare umbra, apoi meciul a fost întrerupt.

După ce a pierdut primul set la tie-break, Rinderknech s-a simțit rău în al cincilea game al setului al doilea.

După ce s-a prăbușit la pământ, sperând să-și recapete suflul în căldura de 32 de grade Celsius și umiditatea de 51% din Ohio, a solicitat time-out medical.

Nu a fost suficient, însă: s-a întors pe teren, dar era într-o stare încă precară. Numărul 70 mondial a fost apoi doborât de un Auger-Aliassime care a îndurat mai bine căldura. S-a terminat 7-6 (4), 4-2, iar canadianul avansează în optimile de finală.

În competiția feminină, Sorana Cîrstea (35 de ani, 138 WTA) a trecut și de a treia adversară, chinezoaica Yue Yuan (26 de ani, 98 WTA), scor 6-7 (2), 6-4, 6-4. Urmează poloneza Iga Swiatek (24 de ani, 3 WTA).

