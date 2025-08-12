Video Un jucător a leșinat de căldură la Cincinnati. În Ohio se joacă tenis pe 32 de grade Celsius și o umiditate de 51%

Căldura din Cincinnati (statul Ohio) face victime: jucătorul de tenis Arthur Rinderknech (30 de ani, 70 ATP) s-a prăbușit în timpul meciului, apoi s-a retras din concurs. S-a întâmplat la jocul din turul trei al turneului, disputat împotriva canadianului Felix Auger-Aliassime (25 de ani, 28 ATP).

Căldura și umiditatea (35 de grade Celsius, cea mai ridicată din Ohio) din Cincinnati a lovit la turneul de tenis. Francezul Arthur Rinderknech a cedat fizic. El s-a prăbușit brusc în timpul meciului cu Felix Auger-Aliassime, la scurt timp după începerea setului al doilea. A căutat cu disperare umbra, apoi meciul a fost întrerupt.

După ce a pierdut primul set la tie-break, Rinderknech s-a simțit rău în al cincilea game al setului al doilea.

După ce s-a prăbușit la pământ, sperând să-și recapete suflul în căldura de 32 de grade Celsius și umiditatea de 51% din Ohio, a solicitat time-out medical.

Nu a fost suficient, însă: s-a întors pe teren, dar era într-o stare încă precară. Numărul 70 mondial a fost apoi doborât de un Auger-Aliassime care a îndurat mai bine căldura. S-a terminat 7-6 (4), 4-2, iar canadianul avansează în optimile de finală.

În competiția feminină, Sorana Cîrstea (35 de ani, 138 WTA) a trecut și de a treia adversară, chinezoaica Yue Yuan (26 de ani, 98 WTA), scor 6-7 (2), 6-4, 6-4. Urmează poloneza Iga Swiatek (24 de ani, 3 WTA).