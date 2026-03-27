Italienii au dat cărțile pe față despre relația dintre Sorana Cîrstea și Jannik Sinner. Românca a tot dat târcoale pe la loja italianului, la Miami

Eliminată în optimile de finală la WTA Miami de Coco Gauff, scor 4-6, 6-3, 2-6, Sorana Cîrstea (35 de ani) a ales să rămână la turneul din Statele Unite.

Surpriza zilei a venit când românca a fost văzută în loja lui Jannik Sinner. Italianul, numărul 2 mondial în clasamentul ATP, a învins în două seturi pe americanul Michelsen (ATP 40), 7-5, 7-6 (4), sub privirile Soranei.

„Prezența Soranei nu a trecut neobservată!”

Cîrstea a fost surprinsă de camerele de televiziune pe parcursul meciului, iar imaginea ei alături de Sinner a fost rapid distribuită pe rețelele sociale. Italienii au aflat că motivul prezenței sale a fost Darren Cahill, antrenorul lui Sinner, iar între Sorana și jucătorul italian există doar o relație profesională.

„Prezența Soranei Cîrstea în loja lui Jannik Sinner la Miami Open nu a trecut neobservată. Sportiva din România a rămas în Florida și înainte de meciul cu Alex Michelsen a fost surprinsă în timpul unei conversații cu Sinner și Darren Cahill.

Imaginile cu ea în lojă au stârnit rapid comentarii și interpretări în sociale media, dar prezența ei acolo s-a datorat strict unor relații profesionale. Cîrstea îl știe bine pe Cahill, care a antrenat-o în 2013, într-unul dintre cele mai bun sezoane ale carierei. Relația dintre ei a rămas excelentă și peste ani.

„Situație și mai curioasă. Legătura directă cu Jannik Sinner!”

De asemenea, românca este foarte apropiată și de Belinda Bencic și a fost surprinsă în loja ei cu câteva zile înainte. O situație și mai curioasă este legătura indirectă a Soranei cu Jannik Sinner: Cîrstea a jucat des la dublu alături de Anna Kalinskaya, fosta parteneră a italianului, un detaliu care a alimentat comentariile din social media, care au fost însă rapid demontate!”, au scris italienii de la Libero.

Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac și-au încheiat relația. Vestea a fost confirmată de Alexandru, fiul miliardarului Ion Țiriac, acum aproximativ o lună, însă el nu a oferit alte detalii despre motivele despărțirii.