Medic anestezist, arestat după ce a furat morfină și fentanyl din spital: a fost prins drogându-se, în toaletă, în timpul unei operații

Un caz care a provocat reacții puternice în sistemul medical este investigat la Vatra Dornei, unde un medic anestezist în vârstă de 39 de ani a fost arestat preventiv, fiind suspectat că a furat în mod repetat medicamente cu regim special din spital și le-a consumat pentru uz propriu, inclusiv în timpul unor intervenții chirurgicale.

Tribunalul Suceava a admis propunerea formulată de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava și a dispus arestarea preventivă a medicului, cercetat pentru delapidare și deținere de droguri de mare risc pentru consum propriu, ambele infracțiuni fiind investigate în formă continuată.

Potrivit anchetatorilor, în perioada iunie 2025 - 24 aprilie 2026, medicul ar fi profitat de funcția sa de anestezist pentru a-și însuși în mod repetat substanțe stupefiante aflate în farmacia unității medicale. Printre medicamentele pe care le-ar fi sustras se numără fentanyl, morfină și petidină, substanțe utilizate frecvent în procedurile de anestezie și strict controlate din cauza efectelor lor puternice și a riscului ridicat de dependență.

Anchetatorii susțin că medicul nu s-ar fi limitat la sustragerea acestora, ci le-ar fi consumat inclusiv în timpul programului de lucru și chiar în timpul operațiilor.

Conform comunicatului DIICOT, în mai multe situații, anestezistul ar fi părăsit sala de operații în momente în care intervențiile chirurgicale erau în desfășurare, iar pacienții se aflau deja sub efectul anesteziei. Acesta s-ar fi retras într-un grup sanitar al spitalului, unde și-ar fi administrat substanțele prin injectare.

El a fost prins în flagrant în dimineața zilei de 24 aprilie 2026, când, în timpul unei operații, medicul și-ar fi însușit o fiolă de morfină și una de mialgin, după care ar fi ieșit de mai multe ori din sala de intervenție.

Procurorii susțin că acesta a mers într-o toaletă din spital, unde ar fi consumat conținutul fiolei de mialgin. Medicul a fost surprins în flagrant, având asupra sa atât fiola utilizată, cât și una sigilată.

În urma examinării fizice, s-a constatat existența unor urme de înțepături pe ambele antebrațe, element care a fost inclus în materialul probator al dosarului.

De asemenea, potrivit aceleiaşi surse, între noiembrie 2024 și iunie 2025, medicul ar fi cumpărat pentru consum propriu cantități de ADB-BUTINACA, un drog sintetic de mare risc, de la o persoană care fusese deja trimisă în judecată în stare de arest preventiv într-un alt dosar instrumentat de DIICOT Suceava, în martie 2026.