Fundația Vodafone investește 2,3 milioane de lei în dotarea a opt secții de neonatologie din România

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Fundația Vodafone a finalizat selecția celor opt secții și compartimente de terapie intensivă neonatală de nivel 1 și 2 care vor fi dotate cu aparatură medicală și echipamente conexe în valoare de 2,3 milioane de lei, în a patra etapă a programului Fondul Viață pentru Nou-Născuți. Până în prezent, Fundația Vodafone a alocat prin acest proiect peste 9 milioane de lei pentru dezvoltarea infrastructurii medicale a 27 de secții de neonatologie din spitale din întreaga țară.

42d56bd8 f510 467c 8aac bd5e4f130765 jpg

Etapa a patra a programului Fondul Viață pentru Nou-Născuți continuă misiunea de a garanta acces egal la îngrijire și tratament pentru nou-născuții din România. În această rundă, am primit un număr semnificativ de cereri, cu 42 de spitale participante, ceea ce confirmă nevoia continuă de investiții în dotarea secțiilor de neonatologie. De aceea, extindem programul și includem anul acesta încă opt unități medicale, pe lângă  cele 19 deja echipate în fazele anterioare. Estimăm că, prin dotările din această etapă, peste 7.500 de nou-născuți vor beneficia de îngrijire mai bună”, a declarat Angela Galeța, directorul Fundației Vodafone România.

Secțiile și compartimentele de neonatologie și terapie intensivă neonatală care vor fi dotate în a patra etapă sunt din următoarele unități medicale: Spitalul Județean de Urgență Pitești, Spitalul Județean de Urgență Reșița, Spitalul Municipal Carei, Spitalul Municipal Turda, Spitalul Județean de Urgență Buzău, Spitalul Municipal Onești, Spitalul Județean de Urgență Focșani și Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc.

Pentru cele opt secții vor fi achiziționate peste 40 de echipamente și piese de mobilier medical. Printre cele mai  solicitate echipamente de către aplicanți se numără ventilatoarele, mesele radiante (cu sau fără modul de resuscitare), monitoarele pentru funcții vitale și EEG, injectomatele, resuscitatoarele în piesă T și bilirubinometrele.

Misiunea programului Fondul Viață pentru Nou-Născuți este să asigure acces la servicii medicale de calitate pentru cât mai mulți copii, indiferent de locul în care se nasc. În primele trei etape ale programului, derulate în perioada 2021-2025,  au fost incluse 19 secții de neonatologie și terapie intensivă neonatală de nivel 1 și 2 din Slatina, Craiova, Mediaș, Caransebeș, Târgu Mureș și Botoșani, Câmpulung Muscel, Luduș, Moldova Nouă, Cluj, Râmnicu-Vâlcea, Piatra Neamț, Slobozia, Sebeș, Marghita, Miercurea-Ciuc, Buftea și București. Separat de această componentă de dotare, în 2023, Fundația Vodafone a finanțat montarea unor soluții de telemedicină în 17 secții de terapie intensivă neonatală de nivel 3 din țară, care au fost înglobate în rețeaua națională. În urma acestei etape a proiectului, toate cele 25 de secții de terapie intensivă neonatală din România sunt conectate la rețeaua națională de telemedicină.

Fundația Vodafone va continua să investească în neonatologie și în anii următori, pentru că fiecare proiect dus la bun sfârșit înseamnă o șansă la viață pentru cei mai mici și mai vulnerabili dintre noi. Cei care doresc să susțină această cauză pot să se alăture prin SMS la 8845 cu textul RITM (donație lunară de 2 euro), donație online, pe site-ul Fundației Vodafone, direcționarea a 3,5% din impozitul pe venitul anului 2025 sau prin

implicarea unei companii. Împreună putem ține România în viață!

Fundația Vodafone a început investiția în neonatologie în urmă cu 12 ani, când în România rata mortalității infantile era de aproape 10‰. În prezent, datorită eforturilor depuse alături de alte organizații, mortalitatea infantilă a scăzut la 6,4* la 1.000 de nașteri vii (*sursa). Aceste cifre ne situează la o valoare a ratei mortalității infantile aproape duble față de media din Europa. Una dintre cauze este aceea că doar 9% dintre secțiile și compartimentele de neonatologie din țara noastră au în dotare toate echipamentele necesare pentru a îngriji nou-născutul prematur sau cu probleme grave de sănătate.

Despre Fundația Vodafone România

De 28 de ani, punem la un loc resursele noastre și ale partenerilor noștri pentru ca împreună să construim proiecte incluzive și durabile. Apelăm la tehnologie și la inovație socială și investim în dezvoltarea comunităților defavorizate din România. Modernizăm secții de terapie intensivă neonatală și susținem programe de educație digitală care pregătesc copii și tineri pentru meseriile viitorului și ajută vârstnicii să nu se simtă excluși într-o lume tot mai digitalizată. Ne implicăm în acțiuni de combatere a violenței domestice și a fenomenului de bullying. Din aprilie 2016, alături de celelalte fundații Vodafone din întreaga lume, am îmbunătățit viața a peste 305 milioane de persoane.

Suntem o organizație neguvernamentală românească înființată în 1998, cu statut caritabil, distinctă și independentă de operațiunile comerciale ale companiei Vodafone România. Mai multe detalii despre programele noastre se regăsesc pe www.fundatia-vodafone.rohttp://jurnaldebine.fundatia-vodafone.ro/ și www.facebook.com/fundatiavodafone

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Decizie istorică la Washington! Țara din Europa care va produce rachete Patriot pe teritoriul ei
digi24.ro
image
Un municipiu din România introduce transport public la doar 1 leu pe zi. Măsura, menită să reducă traficul și poluarea
stirileprotv.ro
image
După CNA, Gândul a sesizat și ANCOM despre abuzurile Google în România. Gigantul tech limitează accesul publicului la site în condițiile în care traficul direct, fără să treacă prin filtrele Google, aproape s-a triplat. Publicăm noi cifre interne care dovedesc, încă o dată, reaua intenție a Google
gandul.ro
image
Româncele nu se mai îngrijesc? Criza economică a golit saloanele de înfrumusețare
mediafax.ro
image
Mihai Rotaru dezvăluie momentul în care a vrut să plece de la Universitatea Craiova: „Le-am spus lui Pavel Badea și Sorin Cârțu că e gata!”
fanatik.ro
image
Eroul de 16 ani înecat la Chitila a fost declarat în moarte cerebrală. La această oră i se prelevă inima, ficatul, rinichii și corneele pentru transplant. Ce vieți mai salvează
libertatea.ro
image
Mai mult de două treimi dintre români consideră că este momentul schimbării complete a clasei politice
digi24.ro
image
S-a despărțit de fostul internațional și acum participă în noul sezon de la Insula Iubirii
gsp.ro
image
"Cea mai frumoasă jurnalistă sportivă" și-a făcut bagajele și a plecat, cu două săptămâni înainte de startul Cupei Mondiale
digisport.ro
image
Tren oprit în câmp. Pasagerii, fără aer condiționat sau acces la toalete: „Mi s-a făcut rău!"
click.ro
image
Cu cine face Eugen Tomac guvernul? USR anunță că nu intră dacă e și PSD, și Kelemen pune condiții: Nu pot să mă trezesc singur cu PSD
antena3.ro
image
Cum pot cumpăra investitorii români acţiuni la listarea istorică a SpaceX. Evalua­rea de 1.750 mld. dolari reprezintă de 13 ori capitalizarea totală a tuturor companiilor listate la BVB
zf.ro
image
Analiștii financiari anticipează vremuri grele: Leul pierde teren, iar perspectivele economice se înrăutățesc
observatornews.ro
image
Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor + ce s-a întâmplat în ultima noapte
cancan.ro
image
Veste grozavă pentru pensionari. Cu cât se indexează pensiile la 1 ianuarie 2027? Anunțul BNR
newsweek.ro
image
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai puțin obișnuit din avion!
prosport.ro
image
Ce modificări ar putea apărea la Bacalaureat din 2030. Ministerul propune probe noi pentru elevi
playtech.ro
image
Andrei Cristea, încă marcat de sfertul UEFAntastic: „Nu m-am putut ridica două zile din pat după meci!”. Cum a ajuns Gigi Becali să ofere o primă uriașă la Steaua – Rapid
fanatik.ro
image
Revoltă în sistemul de stat: „Noua lege a salarizării aduce beneficii doar pentru politicieni”. Ce spun categoriile direct vizate
ziare.com
image
Naomi Osaka a făcut parada modei pe teren, iar adversara ei a cedat și nu s-a ferit de cuvinte
digisport.ro
image
Destin sfâșietor pentru adolescentul care și-a salvat iubita din lacul Chitila. Băiatul de 16 ani salvează acum alte vieți
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Selly și Smaranda stau cu chirie într-un apartament cu 4 camere. Cum arată locuința de mega lux. Un loc cozy, primitor și cu un vibe aparte / GALERIE FOTO + VIDEO
romaniatv.net
image
SUA retrag avioane, distrugătoare și submarine din NATO. Motivul, reducerea prezenței militare americane în Europa
mediaflux.ro
image
Investiția pe care Ioanițoaia o regretă: „N-a fost cea mai bună afacere și am să vă spun de ce”
gsp.ro
image
Și-a deschis cafenea într-o fostă cameră mortuară din Brașov. În spate se află un cimitir săsesc vechi de sute de ani | VIDEO
actualitate.net
image
Victor Rebengiuc, omagiat în lacrimi și aplauze la Odeon. Marele actor de 93 de ani, discurs impresionant: „Sper ca în curând să-mi întâlnesc foștii colegi. Sunt ultimul din această generație care încă mai vorbește la microfon” | VIDEO
actualitate.net
image
Grecia, desemnată cea mai frumoasă țară din lume în 2026. Ce țări completează podiumul
click.ro
image
Carmen Harra, previziune neașteptată despre Andreea Bălan și Victor Cornea: „Nu mai are nevoie de încă o lecție dură”
click.ro
image
Ce nu se face de Rusalii. 7 superstiții și tradiții respectate de credincioși
click.ro
Prințul Carl Philip al Suediei, profimedia 0167700970 (1) jpg
Superbul prinț cu sexualitate debordantă s-a însurat cu frumușica sexy ce poza erotic. ”Pretty Woman”, varianta regală
okmagazine.ro
Venezuela Fury foto Instagram jpg
„Nu gătiți nimic, să gătească soțul!” S-a măritat la 16 ani și acum le dă lecții femeilor despre mariaj
clickpentrufemei.ro
Un sanctuar preroman descoperit în provincia italiană Padova (© Soprintendenza ABAP per le province di Padova, Treviso e Belluno)
Un sanctuar preroman îngropat de un potop antic, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Se închide un post de televiziune din România. Antena va lansa un alt canal tv: cum se va numi și ce emisiuni vor fi
image
Grecia, desemnată cea mai frumoasă țară din lume în 2026. Ce țări completează podiumul

OK! Magazine

image
Prințul care ar putea rămâne văduv. Înmormântarea e pregătită pentru soția care s-ar putea să nu mai apuce ziua încoronării

Click! Pentru femei

image
„Nu gătiți nimic, să gătească soțul!” S-a măritat la 16 ani și acum le dă lecții femeilor

Click! Sănătate

image
O mișcare a mâinii poate preveni demenţa