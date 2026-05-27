O noapte de foc în Rusia și Crimeea ocupată. Kievul lovește în inima logisticii ruse: rafinării, aerodromuri militare și uzine strategice, sub asediu

Războiul asimetric purtat de Ucraina dincolo de linia frontului a cunoscut o nouă escaladare majoră în noaptea de 27 mai. O acțiune masivă și combinată, ce a implicat drone de atac și rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune, a lovit simultan obiective economice și militare strategice de pe teritoriul Federației Ruse și din peninsula Crimeea, ilegal anexată. De la coasta Mării Negre până în regiunile de graniță, infrastructura care susține mașinăria de război a Kremlinului a fost zguduită de explozii.

Lovitură chirurgicală la Taganrog: Uzina avionică de importanță critică, în flăcări

Una dintre cele mai dureroase lovituri pentru Moscova a fost înregistrată în regiunea Rostov, la Taganrog, un nod logistic crucial situat la doar 40 de kilometri de frontiera ucraineană. Ținta atacului a fost Uzina nr. 325 de Reparații Aviatice.

Deși guvernatorul regional, Iuri Sliusar, a încercat să minimalizeze impactul, susținând că apărarea antiaeriană a doborât o rachetă, iar incendiul de pe strada Țiolkovski ar fi fost provocat doar de „căderea unor resturi” care au aprins câteva autoturisme, analiștii OSINT și imaginile din satelit contrazic versiunea oficială. Fumul gros s-a ridicat direct de pe platforma industrială a fabricii.

De ce este acest obiectiv de o importanță vitală?

Uzina nr. 325 este singurul centru din Rusia specializat în întreținerea și modernizarea avioanelor militare de transport An-12 și An-72, pilonii logisticii armatei ruse.

După impunerea sancțiunilor occidentale, fabrica a devenit esențială pentru cârpirea componentelor complexe fără piese din Vest.

Uzina împarte infrastructura cu gigantul aeronautic „Beriev”, cel care deservește avioanele grele de transport Il-76 și rarele avioane-radar A-50. Ambele platforme au mai fost lovite în trecut, inclusiv în cursul anului 2025, când dronele ucrainene au avariat un aparat A-60, purtător de tehnologie laser.

Coșmarul din Crimeea: Storm Shadow sfâșie apărarea din Sevastopol

În Crimeea ocupată, noaptea a fost marcată de alarme continue. Guvernatorul impus de Moscova la Sevastopol, Mihail Razvojaev, a raportat un atac combinat de o intensitate rară, afirmând că forțele ruse ar fi doborât peste 20 de drone în zonele cheie ale orașului (Fiolent, golful Omega, golful Sevastopol).

Cu toate acestea, oficialul rus a omis să menționeze bilanțul rachetelor de croazieră Storm Shadow. Potrivit datelor locale, o rachetă a lovit clădirea Direcției Sud a Băncii Centrale, provocând un incendiu masiv. Unda de șoc a spulberat fațadele și balcoanele blocurilor de locuințe din apropiere.

Surse locale, precum canalul monitorizat Krimski Veter, indică însă o țintă mult mai sensibilă: racheta ar fi lovit, de fapt, sediul Statului Major al Forțelor Aeriene ale Floatei Ruse din Marea Neagră, situat pe aceeași stradă (Gogol), zonă care a fost imediat izolată de forțele de securitate. Totodată, exploziile au vizat aerodromurile militare strategice Belbek, Saki și Cacea, dar și noduri tactice de lângă muntele Sapun.

Bombardierele de la Voronej și rafinăria din Tuapse, sub asediu

Nici teritoriul suveran al Rusiei nu a avut parte de liniște. În regiunea Voronej, vecină cu Harkovul ucrainean, sistemele de alarmă au pornit după ce dronele au vizat aerodromul militar „Baltimore”. Acesta este cartierul general al Regimentului 47 Aviație de Bombardament, de unde decolează avioanele rusești care bombardează zilnic pozițiile ucrainene și infrastructura civilă din Harkov. Guvernatorul Aleksandr Gusev a raportat distrugeri la nivelul unor clădiri comerciale din cauza resturilor de drone doborâte.

Mai la sud, pe coasta Mării Negre în Ținutul Krasnodar, rafinăria de petrol din Tuapse a fost lovită pentru a cincea oară în această primăvară. Instalația, vitală pentru aprovizionarea trupelor și pentru exporturile energetice ale Rusiei, se confruntă deja cu severe probleme de mediu și disfuncționalități tehnice majore în urma atacurilor repetate din ultimele luni.

Mișcarea de rezistență „ATEȘ”: „Arde peste tot în sud”

Efectele acestor atacuri de precizie de la distanță sunt amplificate de acțiunile de partizani din interiorul teritoriilor ocupate. Agenții mișcării de rezistență „ATEȘ”, infiltrați în grupările militare ruse „Est” și „Dnipro”, raportează că ritmul și adâncimea loviturilor ucrainene au paralizat reacția rapidă a comandamentului rus în regiunile Zaporojie și Donețk.

Folosirea intensivă a noilor drone ucrainene de atac de-a lungul autostrăzii strategice Taganrog–Djankoi – principala arteră de aprovizionare a frontului de sud – a transformat rute considerate anterior sigure în adevărate capcane.

„Obiective care au rămas intacte din 2022 încoace sunt acum distruse unul câte unul. Patru ani a fost liniște acolo, dar acum arde tot sudul”, au transmis reprezentanții „ATEȘ”.

Conform informațiilor furnizate de partizani, panica s-a instalat la nivelul comandamentului rus, care a ordonat mutarea de urgență a depozitelor de muniții și a centrelor de comandă rămase intacte dincolo de Mariupol, în zone momentan inaccesibile artileriei ucrainene. Această relocare forțată pune o presiune uriașă pe logistica armatei ruse, lungind liniile de aprovizionare și încetinind capacitatea Moscovei de a menține ritmul ofensiv pe linia frontului.