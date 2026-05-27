search
Miercuri, 27 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

O noapte de foc în Rusia și Crimeea ocupată. Kievul lovește în inima logisticii ruse: rafinării, aerodromuri militare și uzine strategice, sub asediu

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Războiul asimetric purtat de Ucraina dincolo de linia frontului a cunoscut o nouă escaladare majoră în noaptea de 27 mai. O acțiune masivă și combinată, ce a implicat drone de atac și rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune, a lovit simultan obiective economice și militare strategice de pe teritoriul Federației Ruse și din peninsula Crimeea, ilegal anexată. De la coasta Mării Negre până în regiunile de graniță, infrastructura care susține mașinăria de război a Kremlinului a fost zguduită de explozii.

Ucrainenii au lovit mai multe obiective în Crimeea/FOTO:X
Ucrainenii au lovit mai multe obiective în Crimeea/FOTO:X

Lovitură chirurgicală la Taganrog: Uzina avionică de importanță critică, în flăcări

Una dintre cele mai dureroase lovituri pentru Moscova a fost înregistrată în regiunea Rostov, la Taganrog, un nod logistic crucial situat la doar 40 de kilometri de frontiera ucraineană. Ținta atacului a fost Uzina nr. 325 de Reparații Aviatice.

Deși guvernatorul regional, Iuri Sliusar, a încercat să minimalizeze impactul, susținând că apărarea antiaeriană a doborât o rachetă, iar incendiul de pe strada Țiolkovski ar fi fost provocat doar de „căderea unor resturi” care au aprins câteva autoturisme, analiștii OSINT și imaginile din satelit contrazic versiunea oficială. Fumul gros s-a ridicat direct de pe platforma industrială a fabricii.

De ce este acest obiectiv de o importanță vitală?

Uzina nr. 325 este singurul centru din Rusia specializat în întreținerea și modernizarea avioanelor militare de transport An-12 și An-72, pilonii logisticii armatei ruse.

După impunerea sancțiunilor occidentale, fabrica a devenit esențială pentru cârpirea componentelor complexe fără piese din Vest.

Uzina împarte infrastructura cu gigantul aeronautic „Beriev”, cel care deservește avioanele grele de transport Il-76 și rarele avioane-radar A-50. Ambele platforme au mai fost lovite în trecut, inclusiv în cursul anului 2025, când dronele ucrainene au avariat un aparat A-60, purtător de tehnologie laser.

Coșmarul din Crimeea: Storm Shadow sfâșie apărarea din Sevastopol

În Crimeea ocupată, noaptea a fost marcată de alarme continue. Guvernatorul impus de Moscova la Sevastopol, Mihail Razvojaev, a raportat un atac combinat de o intensitate rară, afirmând că forțele ruse ar fi doborât peste 20 de drone în zonele cheie ale orașului (Fiolent, golful Omega, golful Sevastopol).

Strategia disperată a Kremlinului: Putin șterge datoriile noilor recruți, în timp ce mașinăria militară rusă strânge în secret lațul mobilizării

Cu toate acestea, oficialul rus a omis să menționeze bilanțul rachetelor de croazieră Storm Shadow. Potrivit datelor locale, o rachetă a lovit clădirea Direcției Sud a Băncii Centrale, provocând un incendiu masiv. Unda de șoc a spulberat fațadele și balcoanele blocurilor de locuințe din apropiere.

Surse locale, precum canalul monitorizat Krimski Veter, indică însă o țintă mult mai sensibilă: racheta ar fi lovit, de fapt, sediul Statului Major al Forțelor Aeriene ale Floatei Ruse din Marea Neagră, situat pe aceeași stradă (Gogol), zonă care a fost imediat izolată de forțele de securitate. Totodată, exploziile au vizat aerodromurile militare strategice Belbek, Saki și Cacea, dar și noduri tactice de lângă muntele Sapun.

Bombardierele de la Voronej și rafinăria din Tuapse, sub asediu

Nici teritoriul suveran al Rusiei nu a avut parte de liniște. În regiunea Voronej, vecină cu Harkovul ucrainean, sistemele de alarmă au pornit după ce dronele au vizat aerodromul militar „Baltimore”. Acesta este cartierul general al Regimentului 47 Aviație de Bombardament, de unde decolează avioanele rusești care bombardează zilnic pozițiile ucrainene și infrastructura civilă din Harkov. Guvernatorul Aleksandr Gusev a raportat distrugeri la nivelul unor clădiri comerciale din cauza resturilor de drone doborâte.

Mai la sud, pe coasta Mării Negre în Ținutul Krasnodar, rafinăria de petrol din Tuapse a fost lovită pentru a cincea oară în această primăvară. Instalația, vitală pentru aprovizionarea trupelor și pentru exporturile energetice ale Rusiei, se confruntă deja cu severe probleme de mediu și disfuncționalități tehnice majore în urma atacurilor repetate din ultimele luni.

Mișcarea de rezistență „ATEȘ”: „Arde peste tot în sud”

Efectele acestor atacuri de precizie de la distanță sunt amplificate de acțiunile de partizani din interiorul teritoriilor ocupate. Agenții mișcării de rezistență „ATEȘ”, infiltrați în grupările militare ruse „Est” și „Dnipro”, raportează că ritmul și adâncimea loviturilor ucrainene au paralizat reacția rapidă a comandamentului rus în regiunile Zaporojie și Donețk.

Folosirea intensivă a noilor drone ucrainene de atac de-a lungul autostrăzii strategice Taganrog–Djankoi – principala arteră de aprovizionare a frontului de sud – a transformat rute considerate anterior sigure în adevărate capcane.

„Obiective care au rămas intacte din 2022 încoace sunt acum distruse unul câte unul. Patru ani a fost liniște acolo, dar acum arde tot sudul”, au transmis reprezentanții „ATEȘ”.

Conform informațiilor furnizate de partizani, panica s-a instalat la nivelul comandamentului rus, care a ordonat mutarea de urgență a depozitelor de muniții și a centrelor de comandă rămase intacte dincolo de Mariupol, în zone momentan inaccesibile artileriei ucrainene. Această relocare forțată pune o presiune uriașă pe logistica armatei ruse, lungind liniile de aprovizionare și încetinind capacitatea Moscovei de a menține ritmul ofensiv pe linia frontului.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România. Ce l-a rugat pe omul lui Putin de la Chișinău
digi24.ro
image
Horoscop 27 mai 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va primi o ofertă de job
stirileprotv.ro
image
Cum au fost aruncați în aer banii orădenilor pentru 2 linii aeriene fără călători: 3,3 milioane de euro pentru zboruri în care se află doar doi pasageri. Contractul a fost semnat pe vremea când președintele CJ era Ilie Bolojan
gandul.ro
fără imagine
Download our new free desktop app
temp.sh
image
Dinamo – Craiova, derby-uri la transferuri. Nicolescu a dezvăluit cum l-a ratat pe David Matei, cum l-a convins pe Duțu
fanatik.ro
image
Sean Wiswesser, fost ofițer senior CIA și expert în spionajul rusesc: „Am fi proști să credem că Federația Rusă nu vizează activ Guvernul României. O fac și o vor face întotdeauna”
libertatea.ro
image
Un bărbat a stabilit un nou record în sistemul de reciclare după ce a introdus 8.000 de sticle în opt ore
digi24.ro
image
Sabalenka, criticată pentru bijuteriile de aproape 150.000 €. „Dacă ajungi să cazi de atât de sus...
gsp.ro
image
Aryna Sabalenka a văzut cum a putut să intre Naomi Osaka pe teren și a descris-o într-un singur cuvânt
digisport.ro
image
Cariera de sulf nativ din Călimani, „experimentul industrial” al epocii Ceaușescu care a lăsat în urmă un loc devastat. „A rămas un peisaj antropizat, cu halde de steril și vegetație care se reface greu”
click.ro
image
O familie care și-a plătit o vacanța de vis în Egipt a avut un șoc major când a ajuns la Hurghada: „Ne-am îmbolnăvit”
antena3.ro
image
Cum pot cumpăra investitorii români acţiuni la listarea istorică a SpaceX. Evalua­rea de 1.750 mld. dolari reprezintă de 13 ori capitalizarea totală a tuturor companiilor listate la BVB
zf.ro
image
Analiștii financiari anticipează vremuri grele: Leul pierde teren, iar perspectivele economice se înrăutățesc
observatornews.ro
image
Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor + ce s-a întâmplat în ultima noapte
cancan.ro
image
Veste grozavă pentru pensionari. Cu cât se indexează pensiile la 1 ianuarie 2027? Anunțul BNR
newsweek.ro
image
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai puțin obișnuit din avion!
prosport.ro
image
Averea neaşteptată a lui Eugen Tomac. De ce este numit "omul lui Băsescu", este dorit premier al României
playtech.ro
image
El este antrenorul român care și-a dat amendă singur după ce a întârziat 20 de secunde. Tocmai a plecat din SuperLiga!
fanatik.ro
image
Revoltă în sistemul de stat: „Noua lege a salarizării aduce beneficii doar pentru politicieni”. Ce spun categoriile direct vizate
ziare.com
image
Bijuteria de 10 milioane de euro a fost la un pas să primească numele lui Mircea Lucescu, dar a ieșit altceva
digisport.ro
image
Leguma de lux care costă și 1.000 de euro/kg crește, în România, pe toate drumurile
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată în luna Mai casa de vis a Adelei Popescu de la Șușani. Curtea e plină de verdeață și flori, iar casa te duce imediat cu gândul la frumoasa Toscana / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 27 mai. Ziua în care revin emoții și persoane din trecut. Zodiile care azi riscă să piardă tot
mediaflux.ro
image
Sabalenka, criticată pentru bijuteriile de aproape 150.000 €. „Dacă ajungi să cazi de atât de sus...
gsp.ro
image
Și-a deschis cafenea într-o fostă cameră mortuară din Brașov. În spate se află un cimitir săsesc vechi de sute de ani | VIDEO
actualitate.net
image
Interviu Călin Donca, milionar, antreprenor din Brașov și fost concurent Survivor România, despre cât de ușor se fac banii în România și de ce unii oameni eșuează în afaceri: „Exact când credeam că am ajuns unde trebuie, viața m-a lovit din nou”
actualitate.net
image
Medeea Marinescu împlinește 52 de ani. Povestea actriței care a cunoscut succesul încă din copilărie. „Cred în destin, dar într-un destin pe care la un moment dat îl poți influența”
click.ro
image
Magdalena Chihaia, reacție explozivă când Dinu Maxer a fost întrebat dacă a felicitat-o pe Deea pentru căsătorie: „Ea nu există!”
click.ro
image
Nuntă princiară la Palatul Știrbey! Marius Moga a fost nașul baronesei Nicoleta Scarlat și al lordului Răzvan Vasile de Brattleby! „Am plâns de am rupt!”
click.ro
nunta Regelui Juan Carlos al Spaniei foto profimedia 0119007797 jpg
Ca să-și țină în frâu libidoul insațiabil, „regele cu 5000 de iubite” a apelat chiar și la injecții de blocare a testosteronului
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Sanctuarul lui Apollo din Frangissa (© Department of Antiquities of the Deputy Ministry of Culture)
Peste 20 de baze ale unor statui votive, descoperite în poziția lor originală în Sanctuarul lui Apollo din Frangissa
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce se întâmplă în organism dacă bei bere în fiecare zi. Ce spun experții despre acest obicei
image
Medeea Marinescu împlinește 52 de ani. Povestea actriței care a cunoscut succesul încă din copilărie. „Cred în destin, dar într-un destin pe care la un moment dat îl poți influența”

OK! Magazine

image
Împăratul capabil de cele mai odioase perversiuni nu ținea cont de sexul și vârsta participanților la orgii. Ce ascundeau „grădinile plăcerii” din Capri

Click! Pentru femei

image
A schimbat muzica pentru totdeauna, dar a trăit o viață plină de controverse! Povestea lui Michael Jackson

Click! Sănătate

image
O mișcare a mâinii poate preveni demenţa