PSD, somație pentru Ilie Bolojan și avertisment pentru „sinecuriști”. „Numirile lor vor fi invalidate după învestirea noului guvern”

PSD denunță într-un comunicat de presă o campanie a premierului Ilie Bolojan de a răsplăti cu funcții publice oameni din PNL, deși a fost demis prin moțiune de cenzură.

Social democrații dau exemplul Fondului Român de Contragarantare, unde Guvernul, prin Ministerul Finanțelor, ar pregăti o nouă conducere.

”Această sinecuriadă fără precedent trebuie să înceteze imediat. Instalarea unor politruci de profesie, pe salarii de zeci de mii de lei, în instituții care ar fi trebuit să dispară în urma invocatelor reforme, cum este, de exemplu, Fondul Român de Contragarantare, reprezintă o sfidare scandaloasă la adresa cetățenilor și subminează credibilitatea Guvernului în consultările cu sindicatele privind Legea salarizării din sectorul bugetar”, anunță PSD în comunicatul de presă.

Social democrații susțin că numirea fără concurs în fruntea unor instituții publice sau companii de stat ”a unei pleiade de pile și relații, compusă din cofetari, șoferi sau muzicieni, fără nicio competență profesională relevantă pentru funcțiile ocupate, demască demagogia fără margini a premierului demis”, și că ”Toate aceste numiri revoltătoare și intempestive îl transformă pe așa-zisul „premier reformator” într-un „premier sinecurist”.

Reprezentanții PSD le transmit un avertisment și celor care au fost numiți în funcții publice în această perioadă de premierul Bolojan, din care rezultă că social democrații par convinși că vor face parte din viitoarea configurația a Guvernului.

”PSD îi anunță pe toți sinecuriștii instalați în această perioadă de către premierul demis că numirile lor în funcțiile guvernamentale vor fi invalidate imediat după învestirea noului guvern”, se încheie comunicatul social democraților.