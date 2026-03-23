La Miami, Sorana Cîrstea a chinuit o dublă câștigătoare de Grand Slam. A trimis-o acasă o adversară cu 13 ani mai tânără

Sorana Cîrstea (35 de ani, 35 WTA) a cedat luni seară în fața unei duble câștigătoare de Mare Șlem, Coco Gauff (22 de ani, 4 WTA), în optimile de finală ale turneului de tenis de la Miami. S-a terminat 6-4, 3-6, 6-2 pentru Gauff.

Aflată pe teren propriu, Gauff a luat primul set și conducea relativ lejer, cu 3-1, în al doilea. Părea că se îndreaptă spre o victorie în minimum de seturi.

Numai că o serie de cinci game-uri consecutive pentru Cîrstea a adus egalitatea pe tabelă, după o oră și 20 de minute de joc.

În decisiv, sportiva din SUA s-a distanțat la 3-0 și n-a mai putut fi ajunsă. În game-ul 4 al ultimei manșe, o spectatoare a leșinat în tribună, fapt care a dus la întreruperea meciului pentru câteva minute.

Jucătoarea din Târgoviște pleacă acasă cu un premiu de 105.720 de dolari și cu 120 de puncte WTA.

Originară din Delray Beach (Florida), Coco Gauff, jucătoare care a câștigat US Open 2023 și Roland Garros 2025, conduce acum cu 2-0 la general în duelurile cu „Sori”.

Precedentul lor meci direct, din 2020, de la Australian Open, s-a încheiat tot după trei seturi, 7-5 pentru Gauff în decisiv.