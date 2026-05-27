Tensiuni de „altă epocă” în Baltica. NATO își fortifică flancul estic, în timp ce Moscova vine cu amenințări nucleare și acuză sabotaje ale Alianței

Război în Ucraina
Într-o dinamică de securitate ce amintește tot mai mult de perioadele cele mai întunecate ale Războiului Rece, regiunea Mării Baltice a devenit noul epicentru al înfruntării strategice dintre Occident și Federația Rusă. Pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra Kievului și a unei retorici tot mai agresive din partea Kremlinului, Uniunea Europeană și NATO transmit un semnal de maximă vigilență și descurajare militară.

NATO trece la o reorganizare profundă a flancului său estic
Aflată în vizită oficială la Vilnius, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a lansat un avertisment dur, recunoscând că statele baltice „trăiesc astăzi realități pe care mulți le considerau apuse, aparținând unei alte epoci”.

„Alarme aeriene, familii ascunse în adăposturi, școli închise, transporturi paralizate. Aceasta este realitatea la granița estică a Europei în 2026. Astăzi se întâmplă aici, mâine s-ar putea întâmpla oriunde de-a lungul acestei frontiere”, a declarat oficialul european.

Von der Leyen a subliniat că nu este vorba despre incidente izolate, ci despre o „strategie deliberată a Rusiei de destabilizare a societăților democratice”, punctând că întreaga Europă manifestă o solidaritate deplină cu Estonia, Letonia și Lituania.

Schimbare de strategie la NATO: Structură de reacție rapidă pentru Letonia și Estonia

Aproape simultan cu declarațiile șefei Executivului european, agenția Reuters, citând surse militare, a dezvăluit că NATO trece la o reorganizare profundă a flancului său estic. Alianța configurează o nouă structură de comandă menită să asigure o „mobilizare masivă și ultrarapidă” de trupe în Letonia și Estonia în cazul unui conflict direct cu Rusia.

Până în prezent, forțele aliate din cele trei țări baltice și din nordul Poloniei operau sub umbrela unui singur comandament multinațional situat la Szczecin, în Polonia. Noua arhitectură militară ține cont de lipsa de „profunzime strategică” a spațiului baltic și de vulnerabilitatea sa geografică.

Potrivit planurilor tactice, un Corp de Armată – care în caz de război comandă între 40.000 și 60.000 de soldați – va fi menținut în timp de pace ca o structură-schelet, dar complet echipată cu unități de artilerie, apărare antiaeriană și suport medical. Surse din cadrul Alianței indică faptul că Germania și Țările de Jos au acceptat deja ca acest rol critic pentru apărarea Letoniei și Estoniei să fie asumat de Corpul Germano-Olandez, cu sediul în Germania.

Amenințări cu arme de distrugere în masă și ultimatumuri la Kiev

De partea cealaltă, conducerea politică de la Moscova continuă să escaladeze conflictul la nivel retoric și militar. Viaceslav Volodin, președintele Dumei de Stat a Rusiei, a avertizat că Moscova ar putea recurge la „arme de distrugere în masă” care „nu lasă urme în urmă”, dacă atacurile ucrainene asupra civililor de pe teritoriul rus vor continua.

Reacția dură vine în urma unui atac cu dronă care a vizat un cămin studențesc din Starobilsk (regiunea ocupată Lugansk), soldat, potrivit autorităților pro-ruse, cu 21 de morți. Kievul respinge acuzațiile Mocovei și spune că a lovit un centru militar. Incidentul l-a determinat pe Vladimir Putin să ordone represalii severe, Kievul fiind lovit recent inclusiv cu noile rachete hipersonice cu rază medie de acțiune „Oreșnik”.

Ministerul rus de Externe a lăsat să se înțeleagă că urmează noi lovituri devastatoare asupra centrelor de decizie din capitala ucraineană, recomandând explicit diplomaților occidentali să părăsească orașul. Subiectul a fost discutat telefonic de ministrul Serghei Lavrov cu omologul său american, Marco Rubio, în timp ce fostul președinte Dmitri Medvedev a ironizat pe rețeaua X refuzul guvernelor europene de a-și retrage ambasadele: „UE pare să aibă diplomați de sacrificat și vrea să facă reduceri de personal”.

Situația a stârnit „îngrijorarea profundă” a Secretarului General al ONU, António Guterres, care a condamnat atât atacul de la Luhansk, cât și raidurile de proporții asupra Kievului, cerând în Consiliul de Securitate dezescaladarea imediată a unui conflict cu efecte catastrofale pentru populația civilă.

Acuzații de sabotaj cu mine NATO în porturile rusești

Tensiunea militară din Ucraina s-a mutat rapid și în apele înghețate ale Balticii. Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat că scafandrii săi au descoperit și dezamorsat mai multe mine magnetice de tip „lipitoare” (cu o încărcătură de aproximativ 7 kg de explozibil fiecare) atașate de coca tancului petrolier „Arrhenius”, care transportă gaz natural lichefiat (GNL) sub pavilion liberian.

Dispozitivele destinate sabotajului ar fi fost amplasate în apropierea compartimentului motor, în timp ce nava se afla în portul rusesc Ust-Luga din Marea Baltică. Anchetatorii de la Moscova susțin că minele sunt „de fabricație NATO” și ar fi fost montate pe navă în perioada în care aceasta s-a aflat ancorată în largul portului Anvers din Belgia, înainte de a pleca spre Rusia și, ulterior, spre Samsun, Turcia.

Chiar dacă Alianța nu a comentat acuzațiile oficiale ale FSB, incidentul indică clar că Marea Baltică a încetat de mult să mai fie o zonă sigură, devenind un teatru de operațiuni hibride deosebit de periculos pentru securitatea energetică și comercială a întregului continent.

