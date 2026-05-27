Fondul oficial al „Consiliului pentru Pace” promovat de Trump a strâns zero dolari, în ciuda promisiunilor de miliarde

Inițiativa globală a administrației americane pentru reconstrucția și stabilizarea post-conflict se lovește de primele obstacole majore legate de transparența financiară. Fondul special înființat de Banca Mondială pentru a susține „Consiliul pentru Pace” (Board of Peace - BoP), organismul creat sub egida lui Donald Trump, nu a primit până în prezent nicio finanțare directă, în ciuda faptului că liderii mondiali și Washingtonul au promis angajamente totale de 17 miliarde de dolari, dezvăluie o anchetă publicată miercuri de Financial Times, care citează surse diplomatice apropiate dosarului.

„Au fost depuși zero dolari”, a declarat tranșant una dintre sursele citate. În replică, purtătorul de cuvânt al consiliului a explicat că donațiile guvernamentale au existat, însă donatorii au preferat să utilizeze rute alternative de finanțare, depunând sumele direct într-un cont privat deschis la banca de investiții JPMorgan, ocolind astfel mecanismul Băncii Mondiale.

Transparență versus confidențialitate bancară

Această mutare strategică a fluxurilor financiare ridică semne de întrebare în rândul partenerilor internaționali. Spre deosebire de Banca Mondială, care impune reguli stricte de audit și raportare publică a fondurilor, contul deschis la JPMorgan nu are nicio obligație legală de a raporta poziția sa financiară detaliată către contribuabili sau către membrii extremi ai consiliului.

Oficialii Consiliului pentru Pace au apărat această opțiune, precizând că instituția își va prezenta bilanțul contabil în fața propriului comitet executiv doar atunci „când va considera că este momentul potrivit”.

Până în prezent, conform datelor centralizate, Marocul a contribuit cu aproximativ 20 de milioane de dolari, fonduri destinate biroului lui Nickolai Mladenov, „înaltul reprezentant” pentru Gaza post-conflict, și salariilor comitetului tehnocrat palestinian.

Emiratele Arabe Unite au alocat 100 de milioane de dolari pentru instruirea unei noi forțe de poliție, însă banii sunt blocați în acest moment, iar programul nu a demarat.

Statele Unite s-au angajat să realoce aproximativ 1,2 miliarde de dolari din ajutorul extern pentru proiectele consiliului, dar fondurile nu au fost încă cheltuite.

„Niciun ban din această sumă nu este gestionat direct de Consiliul pentru Pace, iar Departamentul de Stat ne-a asigurat că nici nu există intenția de a le lăsa acest control”, a explicat un consilier de rang înalt din Congresul SUA pentru Financial Times. Congresul a fost asigurat că nicio tranșă diplomatică nu va fi eliberată până când consiliul nu va implementa sistemele de audit necesare pentru gestionarea fondurilor publice americane.

Reconstrucția Gaza, blocată pe hârtie din cauza prezenței Hamas

Dincolo de circuitele financiare opace, realitatea din teren blochează orice avans strategic. Deși consiliul a început procedurile de licitație pentru securitate și reconstrucție, niciun contract nu a fost încă atribuit. Motivul? Planul în mai multe faze propus inițial de Trump – care condiționa reconstrucția de dezarmarea completă a Hamas și retragerea forțelor israeliene – este complet blocat. Două surse din interiorul planificării strategice au confirmat că „nici măcar un dolar american” nu a fost desfășurat efectiv pe teren.

Dr. Bishara Bahbah, un reputat universitar palestino-american care a facilitat negocierile administrative, a subliniat că noul comitet tehnocrat palestinian nici măcar nu își poate începe activitatea în Fâșia Gaza din cauza lipsei totale de mijloace logistice și financiare: „Ei știu bine că, dacă intră acum în Gaza, populația îi va asalta pentru asistență umanitară, iar ei nu au în acest moment niciun instrument și nicio resursă pentru a executa ceva”.

Purtătorul de cuvânt al Consiliului pentru Pace a respins acuzațiile de management defectuos, punând blocajul pe seama absenței unui coridor securizat pentru bunuri și servicii. „Nu strângem bani într-un cont bancar doar pentru a acorda contracte care nu pot fi livrate în realitate”, a conchis acesta, lăsând proiectul fanion al Casei Albe într-o așteptare tensionată.