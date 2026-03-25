Retrasă din tenis de mai mult de un an, Simona Halep (34 de ani) și-a deschis sufletul la podcastul Mind Architect, unde a stat de vorbă cu fostul jucător de tenis Horia Tecău (41 de ani).

„Simo” a recunoscut că, la început, popularitatea a fost cel mai greu de dus, fiind o persoană introvertită. De altfel, când a apărut în lumea bună a circuitului (Top 20), sportiva din Constanța nu avea conturi pe rețelele de socializare. A fost obligată de WTA să și le facă.

Din punct de vedere sportiv, cel mai dificil moment de traversat a fost anul 2017, după finala de la Roland Garros pierdută în fața letonei Jelenei Ostapenko.

„Cred că asta m-a ajutat să rămân cu gândul că mereu trebuie să progresez. Și, după ce am pierdut finale mari, finale de Grand Slam, m-am concentrat pe mine. Nu m-a interesat că n-am reușit și că altcineva a făcut-o. Darren Cahill m-a felicitat după ce am pierdut finala din 2017 cu Ostapenko la Roland Garros.

Trei luni am fost în depresie totală. A fost o dramă totală în capul și în sufletul meu. M-am ridicat și m-am dus la antrenament. Nu foarte mulți sportivi, după un eșec atât de mare, reușesc să revină atât de bine. A fost un eșec, dar a fost cea mai mare lecție.

M-a ajutat și în viață. Am învățat că orice e posibil dacă îți vezi de treabă. Nu trebuie să renunți. În orice domeniu, asta e important: să îți mai oferi o șansă pe care nu ți-o oferă nimeni", a declarat Simona Halep.

Timp de un an, Simona Halep a preferat să se relaxeze și să se ocupe mai mult de viața personală. Acum, fostul lider mondial a dezvăluit că vrea să revină mai aproape de sportul care a consacrat-o.