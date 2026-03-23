Carlos Alcaraz, în cădere liberă. Liderul mondial a părăsit devreme turneul de la Miami

Jucătorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) a fost eliminat duminică seară în turul trei al turneului de la Miami, scor 3-6, 7-5, 4-6, de americanul Sebastian Korda (25 de ani, 36 ATP), după două ore și 20 de minute de joc. Astfel, dacă italianul Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP) va câștiga turneul din Florida, se va apropia la 1.190 de puncte de liderul mondial.

Odată cu înfrângerea spaniolului în fața lui Korda în runda a treia de la Miami, venită după ce a avut liber în primul tur, iar în turul doi a trecut de brazilianul Joao FOnseca (19 ani, 39 ATP), Jannik ar putea reveni în fruntea clasamentului încă de la turneul de la Monte Carlo.

Depășirea în clasament este cu adevărat posibilă. Eliminarea timpure a lui Carlos Alcaraz de la Miami îi oferă lui Jannik Sinner o mare oportunitate, nu doar de a se apropia de numărul 1 mondial, ci și de a se pune cu adevărat în oglinda retrovizoare a spaniolului, cu o șansă reală de a face furori în sezonul de zgură. Condiția este ca Sinner să câștige.

În prezent, în clasamentul live, Alcaraz are 13.590 de puncte, în timp ce Sinner este la 2.140 de puncte în urmă, pe locul doi, cu 11.450 de puncte. Odată cu eliminarea de la Miami, spaniolul nu mai poate acumula puncte în Florida, în timp ce Sinner își poate îmbogăți zestrea. Fiecare rundă trecută îi va oferi lui Jannik alte puncte, deoarece nu are nimic de apărat de anul trecut, când nu a putut participa la turneul de la Miami din cauza suspendării convenite cu WADA.

În cazul unui succes în Sunshine Double (s-a impus la Indian Wells) și, prin urmare, al unei victorii în Florida, Jannik Sinner ar acumula încă 950 de puncte (a strâns deja 50), ajungând la 12.400, la 1.190 de puncte în spatele spaniolului. Sinner ar ajunge la Monte Carlo, primul Masters 1.000 pe zgură, practic la doar 190 de puncte în spatele spaniolului, având în vedere că Alcaraz ar pierde cele 1.000 de puncte acumulate.

Astfel, dacă va câștiga la Miami, Sinner ar putea deja reveni pe locul 1 mondial la Monte Carlo, indiferent de ce va face Alcaraz. Dacă ambii vor ajunge în sferturile de finală, Sinner ar mai trebui să joace doar o rundă în plus față de spaniol, pentru a recupera primul loc.

Dacă nu va reuși să depășească la Monte Carlo, însă, cel mai probabil, duelul ar fi doar amânat, având în vedere că Alcaraz are un munte de puncte de apărat pe zgură, inclusiv victoria de la Roma, triumful de la Roland Garros și finala de la Barcelona. Sinner are finale de apărat la Roma și la Paris, dar va fi totuși la 1.100 de puncte în spatele campionului din Murcia între Roma și Roland Garros.

Alcaraz a suferit al doilea eșec din 2026, iar pe rețelele sociale au apărut ironii pe seama faptului că se antrenează cu durduliul său frate. Internauții îi reamintesc că a greșit când a renunțat la antrenorul Juan Carlos Ferrero.