Analiză Ce salarii vor avea cadrele medicale din 2027. Reforma salarizării aduce creșteri importante și păstrează sporurile pentru gărzi

Sistemul medical se află printre domeniile favorizate de noua lege a salarizării unitare pregătită de Guvern. Potrivit simulărilor oficiale realizate de Ministerul Muncii, medicii și asistenții medicali vor beneficia de creșteri consistente ale salariilor de bază începând cu 1 ianuarie 2027, iar o mare parte dintre sporurile specifice activității din spitale vor fi menținute.

În timp ce alte categorii de bugetari ar putea pierde o parte dintre sporurile actuale sau ar urma să rămână cu veniturile înghețate, în sănătate autoritățile au decis să păstreze tratamentul diferențiat pentru activitățile considerate cu grad ridicat de risc, stres sau responsabilitate.

Medicii primari primesc unele dintre cele mai mari majorări

Datele incluse în proiectul noii grile salariale arată că salariul de bază al unui medic primar va crește semnificativ în 2027.

Astfel, pentru gradația 0, salariul de bază median urcă de la 14.127 lei în 2026 la 16.400 lei în 2027, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 16%.

În ceea ce privește venitul brut lunar median, acesta va crește de la 21.437 lei la 22.016 lei. Diferența este mai redusă procentual deoarece o parte importantă a veniturilor actuale provine deja din sporuri și alte plăți suplimentare.

Noua formulă de salarizare urmărește însă și reducerea diferențelor foarte mari existente între spitale. În prezent, medicii primari pot avea venituri brute cuprinse între 17.588 lei și 32.206 lei lunar, în funcție de unitatea medicală și de sporurile acordate.

După aplicarea reformei, intervalul salarial estimat pentru 2027 se restrânge între 20.127 lei și 28.738 lei brut pe lună. Practic, medicii aflați în partea inferioară a grilei vor câștiga mai mult, iar diferențele foarte mari dintre spitale vor fi diminuate.

Potrivit noii grilei de salarizare bazată pe coeficienți, salariul brut al unui medic prima va fi de 16.400 de lei (coeficient 4 înmulțit cu valoarea de referință de 4.100 de lei) la care se adaugă sporurile și gărzile, în timp ce un medic specialist va avea 13.120 lei brut plus sporuri și gărzi.

Creșteri importante și pentru asistenții medicali

Noua lege aduce majorări consistente și pentru personalul medical mediu, una dintre cele mai afectate categorii de deficitul de personal din sistemul sanitar.

Pentru funcția de asistent medical principal, salariul de bază median crește de la 6.084 lei în 2026 la 7.790 lei în 2027. Majorarea este de aproximativ 28%, una dintre cele mai mari din întreg sistemul bugetar.

Venitul brut lunar median al asistenților medicali va urca de la 11.270 lei la 11.788 lei.

Și în acest caz, Guvernul încearcă să reducă diferențele salariale dintre spitale. Dacă în prezent veniturile brute ale asistenților medicali variază între 8.413 lei și 14.522 lei pe lună, după aplicarea noii grile intervalul estimat va fi cuprins între 9.952 lei și 14.308 lei.

Datele analizate de Ministerul Muncii arată că sporurile reprezintă în prezent o parte foarte mare din veniturile asistenților medicali. În anumite cazuri, componenta variabilă poate ajunge la aproximativ 52% din salariul de bază.

Prin noua lege, autoritățile încearcă să mute o parte mai mare a remunerației în salariul fix, astfel încât veniturile să devină mai predictibile și mai puțin dependente de sporuri.

Salarii mai mari pentru debutanți

Guvernul încearcă să facă sistemul sanitar mai atractiv și pentru personalul aflat la început de carieră.

Potrivit simulărilor oficiale, salariul de bază al unui asistent medical debutant va crește de la 5.530 lei la 7.011 lei în 2027, ceea ce reprezintă o majorare de aproape 27%.

Executivul susține că aceste creșteri sunt necesare pentru reducerea deficitului de personal și pentru limitarea migrației către sistemele medicale din străinătate.

Sporurile pentru activitățile cu risc rămân în vigoare

Spre deosebire de alte domenii din sectorul public, unde noua lege reduce sau elimină numeroase sporuri, în sănătate o mare parte dintre acestea vor fi păstrate.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a explicat că anumite specializări medicale nu pot funcționa fără sporuri specifice.

Potrivit acestuia, sporurile acordate pentru activități precum neurochirurgia sau cele desfășurate în blocurile operatorii vor continua să existe și după aplicarea reformei salariale.

Guvernul consideră că aceste plăți suplimentare țin direct de specificul profesiei și nu pot fi compensate doar prin creșterea salariului de bază.

Gărzile și munca în ture vor fi plătite în continuare separat

Noua lege păstrează și plata suplimentară pentru activitatea desfășurată în ture, în weekend sau în zilele de sărbătoare legală.

Medicii care efectuează gărzi în afara programului normal de lucru vor continua să fie remunerați separat pentru aceste ore, iar gărzile la domiciliu rămân, de asemenea, plătite conform regulilor speciale aplicabile sistemului sanitar.

Autoritățile susțin că sistemul medical nu poate fi tratat identic cu alte domenii bugetare, având în vedere programul continuu al spitalelor și nivelul ridicat de responsabilitate al personalului medical.

Reforma ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027

Noua lege a salarizării unitare reprezintă unul dintre jaloanele asumate de România prin PNRR și ar urma să intre în vigoare integral de la 1 ianuarie 2027.

Guvernul susține că reforma urmărește reducerea inechităților din sistemul public, creșterea predictibilității salariale și limitarea discrepanțelor dintre instituții, fără diminuarea veniturilor totale aflate în plată.