search
Miercuri, 27 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză Ce salarii vor avea cadrele medicale din 2027. Reforma salarizării aduce creșteri importante și păstrează sporurile pentru gărzi

0
Analize Adevărul
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Sistemul medical se află printre domeniile favorizate de noua lege a salarizării unitare pregătită de Guvern. Potrivit simulărilor oficiale realizate de Ministerul Muncii, medicii și asistenții medicali vor beneficia de creșteri consistente ale salariilor de bază începând cu 1 ianuarie 2027, iar o mare parte dintre sporurile specifice activității din spitale vor fi menținute.

Un medic studiază fișa pacientului, stând sprijinit de birou
Salariile personalului medical vor crește din ianuarie. Foto arhivă

În timp ce alte categorii de bugetari ar putea pierde o parte dintre sporurile actuale sau ar urma să rămână cu veniturile înghețate, în sănătate autoritățile au decis să păstreze tratamentul diferențiat pentru activitățile considerate cu grad ridicat de risc, stres sau responsabilitate.

Medicii primari primesc unele dintre cele mai mari majorări

Datele incluse în proiectul noii grile salariale arată că salariul de bază al unui medic primar va crește semnificativ în 2027.

Astfel, pentru gradația 0, salariul de bază median urcă de la 14.127 lei în 2026 la 16.400 lei în 2027, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 16%.

În ceea ce privește venitul brut lunar median, acesta va crește de la 21.437 lei la 22.016 lei. Diferența este mai redusă procentual deoarece o parte importantă a veniturilor actuale provine deja din sporuri și alte plăți suplimentare.

Noua formulă de salarizare urmărește însă și reducerea diferențelor foarte mari existente între spitale. În prezent, medicii primari pot avea venituri brute cuprinse între 17.588 lei și 32.206 lei lunar, în funcție de unitatea medicală și de sporurile acordate.

După aplicarea reformei, intervalul salarial estimat pentru 2027 se restrânge între 20.127 lei și 28.738 lei brut pe lună. Practic, medicii aflați în partea inferioară a grilei vor câștiga mai mult, iar diferențele foarte mari dintre spitale vor fi diminuate.

Potrivit noii grilei de salarizare bazată pe coeficienți, salariul brut al unui medic prima va fi de 16.400 de lei (coeficient 4 înmulțit cu valoarea de referință de 4.100 de lei) la care se adaugă sporurile și gărzile, în timp ce un medic specialist va avea 13.120 lei brut plus sporuri și gărzi. 

Prezentarea din Reforma salarizării. Foto Ministerul Muncii
Prezentarea din Reforma salarizării. Foto Ministerul Muncii

Creșteri importante și pentru asistenții medicali

Noua lege aduce majorări consistente și pentru personalul medical mediu, una dintre cele mai afectate categorii de deficitul de personal din sistemul sanitar.

Pentru funcția de asistent medical principal, salariul de bază median crește de la 6.084 lei în 2026 la 7.790 lei în 2027. Majorarea este de aproximativ 28%, una dintre cele mai mari din întreg sistemul bugetar.

Venitul brut lunar median al asistenților medicali va urca de la 11.270 lei la 11.788 lei.

Și în acest caz, Guvernul încearcă să reducă diferențele salariale dintre spitale. Dacă în prezent veniturile brute ale asistenților medicali variază între 8.413 lei și 14.522 lei pe lună, după aplicarea noii grile intervalul estimat va fi cuprins între 9.952 lei și 14.308 lei.

Dispar 87 de sporuri din sistemul bugetar, printre care cele de „praf” și de „antenă”. Cum funcționează noile bonusuri de performanță

Datele analizate de Ministerul Muncii arată că sporurile reprezintă în prezent o parte foarte mare din veniturile asistenților medicali. În anumite cazuri, componenta variabilă poate ajunge la aproximativ 52% din salariul de bază.

Prin noua lege, autoritățile încearcă să mute o parte mai mare a remunerației în salariul fix, astfel încât veniturile să devină mai predictibile și mai puțin dependente de sporuri.

image

Salarii mai mari pentru debutanți

Guvernul încearcă să facă sistemul sanitar mai atractiv și pentru personalul aflat la început de carieră.

Potrivit simulărilor oficiale, salariul de bază al unui asistent medical debutant va crește de la 5.530 lei la 7.011 lei în 2027, ceea ce reprezintă o majorare de aproape 27%.

Executivul susține că aceste creșteri sunt necesare pentru reducerea deficitului de personal și pentru limitarea migrației către sistemele medicale din străinătate.

Sporurile pentru activitățile cu risc rămân în vigoare

Spre deosebire de alte domenii din sectorul public, unde noua lege reduce sau elimină numeroase sporuri, în sănătate o mare parte dintre acestea vor fi păstrate.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a explicat că anumite specializări medicale nu pot funcționa fără sporuri specifice.

Potrivit acestuia, sporurile acordate pentru activități precum neurochirurgia sau cele desfășurate în blocurile operatorii vor continua să existe și după aplicarea reformei salariale.

Guvernul consideră că aceste plăți suplimentare țin direct de specificul profesiei și nu pot fi compensate doar prin creșterea salariului de bază.

Gărzile și munca în ture vor fi plătite în continuare separat

Noua lege păstrează și plata suplimentară pentru activitatea desfășurată în ture, în weekend sau în zilele de sărbătoare legală.

Medicii care efectuează gărzi în afara programului normal de lucru vor continua să fie remunerați separat pentru aceste ore, iar gărzile la domiciliu rămân, de asemenea, plătite conform regulilor speciale aplicabile sistemului sanitar.

Cine sunt bugetarii care pot primi până la 40% în plus la salariu, conform noii legi

Autoritățile susțin că sistemul medical nu poate fi tratat identic cu alte domenii bugetare, având în vedere programul continuu al spitalelor și nivelul ridicat de responsabilitate al personalului medical.

Reforma ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027

Noua lege a salarizării unitare reprezintă unul dintre jaloanele asumate de România prin PNRR și ar urma să intre în vigoare integral de la 1 ianuarie 2027.

Guvernul susține că reforma urmărește reducerea inechităților din sistemul public, creșterea predictibilității salariale și limitarea discrepanțelor dintre instituții, fără diminuarea veniturilor totale aflate în plată.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România. Ce l-a rugat pe omul lui Putin de la Chișinău
digi24.ro
image
Europa a primit aprobarea preliminară din partea SUA pentru a fabrica rachete Patriot. Țara care le va produce
stirileprotv.ro
image
O instituție pe care Bolojan o voia desființată a devenit loc călduț pentru sinecuriștii PNL. Au loc numiri politice pe bandă din rândul liberalilor, în ultimele zile
gandul.ro
fără imagine
Download our new free desktop app
temp.sh
image
Lovitură de teatru în dosarul finului lui Ilie Bolojan, cercetat penal pentru trafic internațional de droguri. Laboratorul desemnat să analizeze substanțele interzise nu e acreditat
fanatik.ro
image
Cum a explicat ministrul de Interne al Austriei decizia de veto în Schengen contra României de acum câțiva ani: „Nu a fost împotriva voastră, ci un strigăt al meu adresat comunității europene”
libertatea.ro
image
Un bărbat a stabilit un nou record în sistemul de reciclare după ce a introdus 8.000 de sticle în opt ore
digi24.ro
image
Sabalenka, criticată pentru bijuteriile de aproape 150.000 €. „Dacă ajungi să cazi de atât de sus...
gsp.ro
image
După peste 40 de milioane de euro investite, Dan Șucu s-a decis
digisport.ro
image
O metodă surprinzător de simplă pentru eliminarea microplasticelor din apa potabilă. Ce spun cercetătorii
click.ro
image
O familie care și-a plătit o vacanța de vis în Egipt a avut un șoc major când a ajuns la Hurghada: „Ne-am îmbolnăvit”
antena3.ro
image
Cum pot cumpăra investitorii români acţiuni la listarea istorică a SpaceX. Evalua­rea de 1.750 mld. dolari reprezintă de 13 ori capitalizarea totală a tuturor companiilor listate la BVB
zf.ro
image
Afacerile care au suferit pandemiei, dar nu și crizei politice. Mihai își vinde cafeneaua la 50% din preț
observatornews.ro
image
Nuțu Cămătaru a vorbit despre problemele lui Mario Iorgulescu și conflictul pe care l-a avut cu finul său: I-a dat un pumn și a...
cancan.ro
image
Veste grozavă pentru pensionari. Cu cât se indexează pensiile la 1 ianuarie 2027? Anunțul BNR
newsweek.ro
image
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai puțin obișnuit din avion!
prosport.ro
image
Cât câştigă o menajeră în Bucureşti. Salariul poate depăşi 10.000 de lei în anumite condiţii, în 2026
playtech.ro
image
Imagini emoționante cu Pep Guardiola postate de fiica sa. Cum arăta celebrul antrenor în urmă cu 10 ani
fanatik.ro
image
Se cere demisia lui Sorin Grindeanu și a „celor doi soți de la Craiova”: „PSD are o cifră istorică în jos, în jur de 13-14% VIDEO
ziare.com
image
Andrei Rațiu a primit vestea de la Barcelona: au început negocierile!
digisport.ro
image
Care sunt cele mai populare 6 culori de unghii pentru această vară
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată în luna Mai casa de vis a Adelei Popescu de la Șușani. Curtea e plină de verdeață și flori, iar casa te duce imediat cu gândul la frumoasa Toscana / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
DIGI, anunț pentru toți clienții din România! Decizia a venit după șapte ani. Intră în vigoare de miercuri, 27 mai
mediaflux.ro
image
Sabalenka, criticată pentru bijuteriile de aproape 150.000 €. „Dacă ajungi să cazi de atât de sus...
gsp.ro
image
Și-a deschis cafenea într-o fostă cameră mortuară din Brașov. În spate se află un cimitir săsesc vechi de sute de ani | VIDEO
actualitate.net
image
Interviu Călin Donca, milionar, antreprenor din Brașov și fost concurent Survivor România, despre cât de ușor se fac banii în România și de ce unii oameni eșuează în afaceri: „Exact când credeam că am ajuns unde trebuie, viața m-a lovit din nou”
actualitate.net
image
Cristina Spătar a ajuns la clinica de neurologie: „Mi-am scanat creierul”. Ce a îngrijorat-o pe vedetă
click.ro
image
Valentin Sanfira, noi dezvăluiri după divorțul de Codruța Filip. Ce se întâmplă în viața artistului: „Iubirea este un lucru greu de definit”
click.ro
image
Nuntă princiară la Palatul Știrbey! Marius Moga a fost nașul baronesei Nicoleta Scarlat și al lordului Răzvan Vasile de Brattleby! „Am plâns de am rupt!”
click.ro
nunta Regelui Juan Carlos al Spaniei foto profimedia 0119007797 jpg
Ca să-și țină în frâu libidoul insațiabil, „regele cu 5000 de iubite” a apelat chiar și la injecții de blocare a testosteronului
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Sanctuarul lui Apollo din Frangissa (© Department of Antiquities of the Deputy Ministry of Culture)
Peste 20 de baze ale unor statui votive, descoperite în poziția lor originală în Sanctuarul lui Apollo din Frangissa
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Măcel într-o comună de lângă Cluj: o femeie a fost ucisă de fostul iubit al fiicei sale. Agresorul a așteptat polițiștii râzând
image
Cristina Spătar a ajuns la clinica de neurologie: „Mi-am scanat creierul”. Ce a îngrijorat-o pe vedetă

OK! Magazine

image
Împăratul capabil de cele mai odioase perversiuni nu ținea cont de sexul și vârsta participanților la orgii. Ce ascundeau „grădinile plăcerii” din Capri

Click! Pentru femei

image
Boala secretă a actriței Anne Hathaway aproape că a orbit-o! 10 ani s-a luptat cu ea!

Click! Sănătate

image
O mișcare a mâinii poate preveni demenţa