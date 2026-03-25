Încă o jucătoare de tenis a decis să se dezbrace, renunțând la inhibiții: „Ne vedem pe OnlyFans”

Jucătoarea maghiară de tenis Panna Udvardy (27 de ani), în prezent numărul 97 mondial, este din nou în atenția publicului, la puțin timp după amenințările pe care le-a primit în timpul turneului challenger din Antalya.

Pe durata Antalya Challenger, din Turcia, Panna a primit mesaje intimidante și a suferit presiuni, implicându-i-se familia, în încercarea de a influența rezultatul meciurilor sale. Un incident similar o afectase pe jucătoarea italiană Lucrezia Stefanini, cu câteva zile mai devreme.

Numele Udvardy este din nou în centrul atenției, însă acum dintr-un motiv complet diferit: abonamentul ei la OnlyFans, populara platformă pentru adulți cunoscută pentru faptul că se postează conținut explicit.

Udvardy a anunțat vestea pe rețelele de socializare, explicându-și motivele: „Viața de jucătoare de tenis este intensă și solicitantă, dar faptul că am un spațiu în care pot fi complet eu însămi înseamnă mult pentru mine”, a scris ea. „Sunt încântată să mă conectez mai direct cu oamenii care mă susțin, atât pe teren, cât și în afara lui. Ne vedem pe OnlyFans”, a adăugat ea.

Cu această mișcare, Udvardy devine a patra jucătoare de tenis care se alătură platformei, după Sachia Vickery, Arina Rodionova și Chloe Paquet. Drumuri diferite, motivații diferite: pentru unguroaică, este vorba în primul rând despre a-și crea un spațiu personal în afara tenisului, în timp ce pentru Vickery, alegerea a fost determinată de motive financiare. „Este cea mai ușoară modalitate prin care am câștigat bani vreodată și îmi place să fac asta”, a spus sportiva, la US Open.

Tendința nu se limitează la circuitul feminin. Și în tenisul masculin, mai mulți jucători au ales să deschidă profiluri pe platformă, adesea folosite pentru a partaja conținut legat de viața sportivă și detalii din culise despre circuit, mai degrabă decât materiale explicite. Printre aceștia se numără francezul Alexandre Muller (29 de ani, 90 ATP).