Luni, 3 Noiembrie 2025
Italianul Jannik Sinner și spaniolul Carlos Alcaraz au mai stabilit o bătălie de milioane din duelul lor infinit

Încă un meci din duelul infinit dintre italianul Jannik Sinner (24 de ani, 1 ATP) și spaniolul Carlos Alcaraz (22 de ani, 2 AATP) va avea loc în Coreea de Sud, la Incheon, înainte de Australian Open 2026. Este vorba despre un meci demonstrativ.

Partida este trecută oficial în programul celor doi.

Super-meciul din Coreea, care va pune față-n față pe cei doi grei ai tenisului modern, a fost confirmat pentru data de 10 ianuarie.

8 zile mai târziu, la Melbourne va începe primul Grand Slam din 2026, cu Jannik în calitate de campion.

Sezonul 2026 are astfel parte de un start de lux (se vorbește despre un milion de dolari, deși premiile pentru cei doi nu sunt cunoscute oficial).

Sinner este campion al ultimelor două ediții de la Australian Open.

Sport

