Italia este în lacrimi, după al treilea Mondial de fotbal ratat. Trei oameni de la Interul lui Chivu au eliminarea pe conștiință

După Macedonia de Nord și Suedia, Italia a fost eliminată și de Bosnia în barajul de Mondiale, acolo unde s-au calificat marți seară Turcia, Suedia și Cehia. Squadra Azzurra ratează al treilea turneu final mondial la rând.

La final, selecționerul Rino Gattuso (48 de ani) a apărut distrus la televiziunea Rai, cu lacrimi în ochi, după eliminarea la penalty-uri suferită în fața Bosniei:

„Băieții nu meritau această bătaie pentru performanța lor, pentru angajamentul lor, pentru dragostea lor. Am avut trei ocazii să marcăm. Este păcat, dar acesta este fotbalul. Sunt mândru de jucătorii mei. Doare pentru că aveam nevoie de ea pentru noi înșine, pentru familiile noastre. Pentru întreaga Italie și mișcarea noastră, este o lovitură grea de înghițit”.

Trei jucători de la Interul lui Chivu au fost scoși vinovați de fani pe rețele de socializare. Primul este Alessandro Bastoni. Fundașul pe care se bate Barcelona a comis un fault din postură de ultim apărător și a lăsat echipa în 10 din minutul 41.

Înainte de meci, fundașul stânga Federico Dimarco s-a bucurat când a văzut că Italia va înfrunta Bosnia, socotind-o mai slabă decât Țara Galilor. A fost o „aroganță” plătită scump marți seară. Apoi, la penalty-urile de departajare, primul care a ratat a fost tocmai „copilul” lui Chivu, Pio Esposito, care a tăiat aripile echipei. De altfel, dintre toți excutanții, doar Sandro Tonali a marcat. A fost 4-1 la loviturile de departajare pentru Bosnia, după 1-1, scorul înregistrat la finalul celor 120 de minute.

Baraje pentru Mondial - zona Europa

Bosnia și Herțegovina - Italia 1-1 (4-1 la penalty-uri)

Tabakovic (79) / M. Kean (15)



Cehia - Danemarca 2-2 (3-1 la penalty-uri)

Sulc (3), Krejci (100) / J. Andersen (72), Hogh (111)

Kosovo - Turcia 0-1

Akturkoglu (53)

Suedia - Polonia 3-2

Elanga (20), Lagerbielke (44), Gyokeres (88) / Zalewski (33), Swiderski (55)