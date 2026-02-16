Inter a ieșit din carapace: Moratti le amintește celor de la Juventus de blaturile făcute cu ajutorul arbitrilor

Pusă public sub acuzare după scandalul izbucnit la meciul cu Juventus, când a fost ajutată de arbitru, Inter Milano, echipă antrenată de Cristian Chivu (45 de ani), a ieșit să se apere prin vocea președintelui Giuseppe Marotta (68 de ani). „Bastoni a greșit”, a recunoscut, azi, șeful milanez, care însă a făcut trimitere și la simulările columbianului Cuadrado, pe când juca pentru Juventus.

În apărarea Interului a sărit și fostul patron al echipei, Massimo Moratti (80 de ani), într-o intervenție la Radio anch'io sport în care a amintit despre trecutul „Bătrânei Doamne”, mai exact de „epoca Luciano Moggi”.

„Acum, Juve se plânge, se joacă de-a victima și este cu siguranță victima a ceva nou. Mi se pare că și-au exagerat puțin protestele, ca și cum ar fi o victimă teribilă a fotbalului italian, dar istoria nu-și amintește de ei așa...”, a spus Massimo Moratti, care îi cere selecționerului italian Gattuso să nu-l pedepsească pe Bastoni, om de bază la națională, pentru gestul comis în meciul cu Juve.

„Nu știu prin ce a trecut bietul Bastoni în acel moment, dar acum este în mijlocul unei furtuni. Săracul de el”, a mai zis fostul șef al clubului.

În ceea ce privește posibilitatea ca Inter să ia măsuri împotriva jucătorului său, Moratti îi dă libertate totală antrenorului Chivu: „Depinde de relația dintre antrenor și jucător, nu putem ști. Evident, antrenorul îl apără pe jucător în public, apoi poate față în față îi spune să fie atent. Ce aș fi făcut eu? Depinde de jucătorul care o face, când și cum. Nu-i cunosc suficient de bine pe jucători, ca să mă pot gândi la ce aș face eu”.