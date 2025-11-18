Contra este convins Italia se poate califica la Mondiale. Squadra Azzurra poate înfrunta România la baraj

Fotbalul italian se pregătește de derby-ul dintre Inter Milano și AC Milan, programat duminică seară, de la ora 21:45, în etapa a 12-a din Serie A. Inter este prima în clasament, cu 24 de puncte, iar AC Milan este 3 poziții mai jos, cu două puncte în minus.

Presa italiană l-a descusut pe fostul fundaș dreapta Cosmin Contra (49 de ani), fost jucător la AC Milan, în prezent antrenor la Al-Arabi.

Pe 21 octombrie 2001, venind de pe bancă, „Guriță” a decis derby-ul oreșului Milano cu un gol de senzație, șut cu stângul, mingea ducându-se la vinclu, și o pasă decisivă pentru Pippo Inzaghi. A fost o victorie cu 4-2 pentru rossoneri.

Contra a explicat de ce a plecat de la AC Milano după doar un sezon, semnând cu Atletico Madrid. „Clubul l-a cumpărat pe Cafu”, a motivat Contra. La AC Milan jucau nume precum Șevchenko, Maldini, Rui Costa, Pirlo, Gattuso, Inzaghi sau Albertini. Cu unii dintre ei, Contra ține legătura.

„Am vorbit recent cu Gattuso, care face o treabă bună cu Italia. A avut ghinionul să înfrunte o Norvegie superbă în faza grupelor, dar sunt convins că se va califica la Cupa Mondială. Este un antrenor bun, are idei bune și lucrează cu pasiune”, spus Contra pentru gazzetta.it.

Întrebat despre posibilitatea ca adversarul Italiei în semifinalele playoff-ului să fie chiar România, Contra, fost selecționer al României, a parat: „Am văzut, am văzut... Nu voi spune nimic despre asta (râde)”.