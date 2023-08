Italia are un nou antrenor, după demisia lui Roberto Mancini. Se poate ajunge la judecată

Roberto Mancini a produs un șoc în Italia după ce a anunțat că renunță la postul de selecționer chiar în timpul campaniei de calificare pentru Euro 2024. Șefii federației s-au mișcat repede și au găsit înlocuitor, în persoana lui Luciano Spalletti, însă acesta trebuie să-și rezolve o problemă spinoasă.

Spaletti, care a câștigat titlul cu Napoli în sezonul trecut, s-a înțeles cu Federația italiană și va fi anunțat oficial în cursul zilei de sâmbătă. El va conduce Squadra Azzurra în meciurile din preliminariile CE 2024, cu Macedonia de Nord (9 septembrie) și Ucraina (12 septembrie).

Însă tehnicianul care a câștigat titlul cu Napoli are o problemă pe care trebuie s-o rezolve. Deși a plecat de la gruparea de sub Vezuviu, el are o clauză de reziliere de 3 milioane de euro, din care se scad 250.000 de euro în fiecare lună, până în 30 iunie 2024. Acesta i-a fost pusă de patronul lui Napoli, care l-a lăsat să plece, dar s-a asigurat că nu va ajunge gratis la altă rivală. Iar Federația Italiană nu vrea să achite această indemnizație, considerând că Luciano Spalletti nu ajunge la vreo rivală a lui Napoli, ci la echipa națională.

Gazzetta dello Sport scrie că antrenorul speră să se înțeleagă cu patronul campioanei, De Laurentiis, iar dacă nu, va apela la o firmă de avocatură care să rezolve litigiul.

Mancini, ofertă fabuloasă de la naționala Arabiei Saudite

În ceea ce-l privește pe Roberto Mancini, acesta are o ofertă incredibilă din Arabia Saudită. Fostul selecționer al Italiei a dezmințit însă, invocând neînțelegerile cu președintele Federcalcio, care i-a înlocuit aproape toți secunzii.

Totuși, Corriere dello Sport a aflat că el are pe masă un contract pentru a prelua naționala din Golf, în valoare de 25 de milioane de euro! Dacă mutarea se face, Mancini ar fi al doilea cel mai bine plătit antrenor din fotbalul mondial, după Diego Simeone la Atletico, cu 34 de milioane, dar înaintea lui Pep Guardiola (22,4 milioane la Manchester City) și a lui Steven Gerrard (18 milioane la Al Ettifaq).