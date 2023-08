Saudiții plătesc regește: Salariile lui Neymar și Mancini în Regat

Banii n-aduc fericirea, dar fac imposibilul posibil! Pentru că, dacă la începutul anului, cineva ar fi vorbit despre trecerea lui Benzema la Al-Ittihad, Neymar la Al-Hilal și instalarea lui Roberto Mancini pe banca Arabiei Saudite, acel om ar fi fost catalogat un nebun. Pe bună dreptate!

Pur și simplu, părea de neconceput ca un vârf care marca pe bandă la Real Madrid, un brazilian care făcea „magie“ la Paris și selecționerul Italiei, campion cu „Squadra Azzurra“ la Euro 2020, să lase fotbalul din Occident pentru cel saudit. Acum însă, când se apropie finalul perioadei de mercato, toate mutările de mai sus s-au realizat. În schimbul unor sume astronomice!

*Benzema (35 de ani) a semnat cu formația din Jeddah, urmând să încaseze 100 de milioane de euro pe sezon. În plus, va primi 20 de milioane de euro anual, în calitate de ambasador al candidaturii Arabiei Saudite pentru găzduirea Mondialului în 2030 sau 2034.

*Neymar (31 de ani) e în drum spre Regat, după ce Al-Hilal și PSG au bătut palma pentru un transfer de aproape 100 de milioane de euro. Brazilianul, după efectuarea vizitei medicale, va semna un contract pe 2 ani, cu un salariu stagional de 80 de milioane de euro.

*Mancini (58 de ani) și-a reziliat contractul cu naționala Italiei, în mijlocul preliminariilor pentru Euro 2024 – deținătoarea trofeului n-are asigurată prezența la turneul final! – și va fi prezentat, în următoarele zile, ca selecționer al Arabiei Saudite. Cu care va ataca Cupa Asiei în ianuarie 2024 și apoi calificarea la Mondialul din 2026. Salariul său în Regat? 20 de milioane de euro pe an. Atenție: ca selecționer al Italiei, el avea al doilea cel mai mare contract din istoria naționalei: 2 milioane de euro pe an. Doar Antonio Conte primise mai mult, 4,5 milioane de euro anual. În aceste condiții, e lesne de înțeles de ce Mancini s-a grăbit să-și rupă acordul cu federația italiană, uitând că acest for l-a păstrat în funcție, inclusiv după ratarea calificării la CM 2022. La Riad, în schimbul unui contract de 3 ani, Mancini va primi o sumă totală de 60 de milioane de euro!

Au dat și două rateuri

Saudiții au realizat niște transferuri incredibile, în decurs de doar câteva luni. Au avut și două rateuri importante, ce-i drept. Vorbim despre tratativele eșuate pentru Lionel Messi (36 de ani) și Kylian Mbappe (24 de ani).

Primul a preferat să meargă la Inter Miami, considerând că familia sa ar trăi mai bine în Statele Unite. Oricum, Leo e deja pe statul de plată al șeicilor, el primind 25 de milioane de euro pe an, în calitate de ambasador al turismului pentru Arabia Saudită.

În ceea ce îl privește pe Mbappe, acesta a fost reprimit la antrenamentele PSG-ului, după ce a ajuns la un acord cu clubul condus de Nasser Al-Khelaifi (Qatar). Inițial, acesta ar fi dorit să-l vândă pe Mbappe la Al-Hilal, încă din această vară. Jucătorul a respins însă această idee, insistând că vrea să meargă la Real Madrid. După o dispută dură, care a cauzat inclusiv excluderea lui Mbappe din lot, părțile au ajuns la un consens. Kylian își va prelungi contractul cu PSG până în 2025, va petrece și acest sezon pe „Parc des Princes“, după care, în vara anului viitor va semna cu Real Madrid. Astfel, toată lumea e fericită. Mbappe va ajunge unde și-a dorit, iar PSG va încasa o sumă de bani, recuperând o parte din investiția făcută în internaționalul francez. Mbappe a fost adus de PSG, de la Monaco, în schimbul sumei de 180 de milioane de euro. La Paris, Kylian încasează un salariu stagional de 72 de milioane de euro!

Vedetele campionatului saudit

*Mahrez și Firmino (Al-Ahli Jeddah)

*Benzema și N'Golo Kanté (Al-Ittihad Jeddah)

*Ronaldo, Sadio Mane și Brozovic (Al-Nassr Riad)

*Neymar și Sergej Milinković-Savić (Al-Hilal Riad)

*Henderson și Moussa Dembélé (Al-Ettifaq Dammam)