Israelul batjocorește Norvegia, după decizia federației nordice de a dona palestinienilor profitul de la meciul din preliminariile CM 2026

Federaţia de Fotbal din Norvegia a anunţat că le va dona palestinienilor tot profitul de la meciul din preliminariile pentru Cupa Mondială 2026, programat împotriva Israelului, la Oslo, la data de 11 octombrie.

“Nici noi, nici alte organizaţii nu pot rămâne indiferente la suferinţa umanitară şi la atacurile disproporţionate la care civilii din Gaza au fost subiect mult timp”, a spus preşedinta forului nordic, Lise Klaveness. “Vrem să donăm încasările unei organizaţii umanitare care salvează vieţi în Gaza în fiecare zi şi care furnizează ajutor emergent activ pe teren”, a declarat aceasta.

Federaţia de Fotbal din Israel a răspuns imediat acestui anunţ al federaţiei norvegiene într-un mod batjocoritor. După ce a cerut părţii nordice să condamne atacul din 7 octombrie 2023 şi luările de ostatici de către gruparea Hamas, forul de la Tel Aviv a mai avut o doleanță: le-a cerut ironic norvegienilor să se asigure că banii nu sunt transferaţi către organizaţiile teroriste sau către vânarea de balene, făcând trimitere la o acțiune pentru care Norvegia este criticată la nivel mondial.

Între Norvegia și Israel sunt o serie de tensiuni, după ce statul scandinav a anunțat, în luna mai, că alături de Spania și de Irlanda, va recunoaște statul palestinian. În plus, nordicii au fost printre cei mai activi în condamnarea la Curtea Penală Internațională a unor lideri israelieni pentru crime de război și genocid. Ca răspuns, Guvernul de la Tel Aviv și-a retras ambasadorul de la Oslo și a expulzat 8 diplomați norvegieni care activau în teritoriile palestiniene.

I-au făcut criminali pe polonezi

Nu este primul atac al israelienilor din ultimele zile, făcut prin intermediul fotbalului. La partida din urmă cu o săptămână dintre Maccabi Haifa și polonezii la de Rakow, disputată pe teren neutru, la Debrecen, fanii israelieni au afișat un banner inscripționat ”Criminali din 1939”, la adresa adversarilor.

„Bannerul scandalos afişat de suporterii Maccabi Haifa insultă memoria cetăţenilor polonezi – victime ale celui de-al Doilea Război Mondial, printre care şi 3 milioane de evrei. O prostie pe care niciun cuvânt nu o poate justifica”, a reacționet pe rețeaua X preşedintele polonez Karol Nawrocki, fost şef al Institutului Naţional de Comemorare al Poloniei. Ministrul de interne, Marcin Kierwinski, l-a completat pe acesta, declarând că „anti-polonismul şi denaturarea scandalosă a istoriei poloneze de către huliganii israelieni necesită o condamnare fermă”.

Chiar și ambasada Israelului la Varşovia nu a fost de acord cu mesajul suporterilor: „Nu este loc pentru astfel de cuvinte şi acţiuni, din partea niciunei tabere, nici pe stadion, nici în altă parte. Niciodată! Aceste incidente ruşinoase nu reflectă spiritul majorităţii fanilor israelieni”, a transmis ambasada, tot pe reațeaua de socializare X.