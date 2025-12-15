Ionel Ganea, în continuare sfâșiat de durere după moartea fiului său. Ce mesaj le-a transmis celor care l-au criticat

Fostul mare internațional Ionel Ganea (51 de ani) a fost implicat într-un accident rutier grav, în luna mai, soldat cu moartea fiului său de doi ani.

Fostul atacant a intrat cu mașina într-un autovehicul staționat pe carosabil, iar copilul său în vârstă de doi ani, aflat pe scaunul din față, neasigurat, a suferit răni grave, iar după o lună în care a stat în comă, a murit.

La jumătate de an de la acel moment, Ionel Ganea a organizat la Făgăraș un mini-turneu fotbalistic în memoria fiului său și a oferit o serie de declarații, în care le-a răspuns criticilor.

„A avut și efect sufletesc (n.r. memorialul), cred că și Alexandru, acum fiind îngeraș, mi-a dat putere. Să văd așa mulți copii strânși la sală este o dorință îndeplinită. Pentru mine e foarte greu, iar cât o să trăiesc, o să fie cumplit. Nu doresc nimănui să fie în pielea mea, să i se întâmple o astfel de dramă.

Și am văzut că au fost și unii care m-au criticat. Lor le doresc un singur lucru: Dumnezeu să-i ierte și pe ei! Cine și-ar fi dorit să i se întâmple așa ceva? Cine? Ăsta e cursul vieții mele! Nu sunt supărat pe ei, mă rog la Dumnezeu să-i ierte și să nu aibă parte vreodată de așa ceva. Să-ți spun ceva dacă îmi permiți.

De curând, în zona asta la noi a fost tot așa un accident în care o fetiță, care era în scaun, a murit în urma unui accident. Ăia care m-au criticat să știe un singur lucru: când e să se întâmple și vine ceasul rău, nu te pui cu soarta. Nu există barieră, e o chestiune de secundă.

Înainte de accidentul meu, la fel, a avut loc un alt accident nenorocit, în care o fetiță de 10 ani și-a scăpat sora, care avea un an și câteva luni, de la etaj. A luat-o în brațe să-i arate ceva și i-a scăpat din mâini. Ce păcate avea fetița aia?”, a declarat Ionel Ganea, citat de Prosport.