Gestul făcut de Ionel Ganea în memoria copilului său decedat. Eveniment organizat la Făgăraș

Ionel Ganea (52 de ani) face eforturi să treacă, încet-încet, peste tragedia care l-a marcat pentru tot restul zilelor sale, după ce fiul său, în vârstă de 2 ani, a murit în urma unui accident rutier petrecut la începutul lunii iunie 2025.

Ganea conducea o mașină Dacia Duster între localitatea Hurez, din comuna Beclean, şi municipiul Făgăraş. A intrat în coliziune cu un autoturism oprit pe carosabil, cel mai probabil pe fondul neatenției la volan.

Impactul a fost puternic și a cauzat daune serioase ambelor vehicule. Copilul nu era protejat, neavând centura de siguranță pusă, iar „Ganezul” s-a ales cu dosar penal. Copilul său, aflat pe scaunul din dreapta, a suferit răni grave și, după ce a petrecut aproape o lună în spital, a decedat.

Ionel Ganea organizează Memorialului „Ioan Alexandru Ganea”, la 6 luni de la decesul copilului său. Retras din viața publică, fostul internațional a luat decizia de a pune pe picioare un turneu de fotbal în zonă.

„Vom organiza prima ediție a Memorialului „Ioan Alexandru Ganea”. Te vom iubi mereu, îngeraș!“, a transmis Ganea, potrivit monitorulexpres.ro. Competiția va avea loc vineri, 12 decembrie, la Sala de Sport a Colegiului „Radu Negru” din Făgăraș. Vor participa 4 echipe de old-boys: Nitramonia Făgăras, Chimia Victoria, FC Brașov și echipa națională a României.

Printre cei care au acceptat invitația lui Ionel Ganea se numără Miodrag Belodedici, Iosif Rotariu, Ciprian Marica și Mugurel Buga.