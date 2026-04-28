După ce și-a pierdut fiul, Ionel Ganea ajută doi copii cu probleme. Crema fotbalului românesc se adună la Făgăraș

A doua ediție a Memorialului „Ioan Alexandru Ganea” va avea loc la Făgăraș unde echipa națională a României va întâlni o selecționată a județului Brașov.

Un nou eveniment caritabil de amploare va avea la începutul lunii iunie la Făgăraș. Ionel Ganea organizează prin Asociația Alexandru Ganea a doua ediție a Memorialului „Ioan Alexandru Ganea”. Evenimentul va avea loc pe 7 iunie, pe stadionul „Municipal” din Făgăraș când va avea loc un meci demonstrativ, România - Selecționata Județului Brașov!

Mai mulți foști internaționali au confirmat deja participarea la evenimentul de la Făgăraș. Printre aceștia, Bogdan Stelea, Ionuț Lupescu, Dănuț Lupu, Dumitru Stângaciu, Gabi Tamaș, Ioan Sabău,Tibi Ghioane, Viorel Moldovan, Marian Ivan, Răzvan Raț, Marius Niculae, Tibi Selymes, Gabi Balint, Marian Aliuță, Eugen Trica, dar și câțiva jucători aflați încă în activitate: Darius Olaru (FCSB), Cătălin Carjan (Dinamo), Alexandru Dobre (Rapid) sau George Ganea (ASA Târgu Mureș).

Și selecționata Brașovului propune nume importante: Marin Barbu, Mugurel Buga, Romeo Surdu, Marian Cristescu, Sandu Andraș, Bebe Manciu, Attila Hadnagy, Octavian Ciocan, Ionel Sfrijan sau Vasile Nucă.

Toate încasările de la acest eveniment vor merge pentru sprijinul a doi copii cu probleme medicale, Leon (fiul lui Kamara; micuțul a diagnosticat cu tetrapareză spastică, un tip de paralizie cerebrală infantilă) și Stelian (face parte dintr-o familie numeroasă, el având încă 6 frați; suferă de sindromul Down).

Ionel Ganea a spus că „organizăm un astfel de meci pentru a doua oară, în memoria fiului nostru, Alexandru. El va rămâne mereu în sufletul nostru. Și dacă pe el nu-l mai putem ajuta, eu și soția mea am decis să încercăm ca, în numele lui Alexandru, să sprijinim alți copii cu probleme, care au nevoie de ajutor”.

Pentru acest eveniment vor fi două tipuri de bilete. Pentru participarea la meci un bilet va costa 30 de lei, iar pentru cei care doresc susținerea cauzei biletele acestea vor costa de la 5 până la 200 de lei. Biletele vor putea fi achiziționate online pe bilete.ro.