Cel mai bogat fost jucător din lume. Ce au transmis canadienii când au văzut că Ion Țiriac și-a dublat averea în doar câțiva ani: „Mai bogat decât Ronaldo!”

Publicația Give Me Sport a analizat recent averea lui Ion Țiriac, iar concluziile i-au surprins pe jurnaliști, mai ales după compararea cu nume uriașe din sportul mondial, precum Cristiano Ronaldo.

Conform clasamentului realizat de Forbes în 2026, fostul tenismen român a ajuns la o avere estimată la 2,3 miliarde de dolari, în creștere cu aproximativ 200 de milioane față de anul precedent. Evoluția este cu atât mai remarcabilă cu cât, în doar câțiva ani, averea românului practic s-a dublat.

Țiriac rămâne una dintre cele mai influente figuri provenite din tenis din punct de vedere financiar, fiind considerat mult timp singurul miliardar format în acest sport. Între timp, i s-a alăturat și Roger Federer, care a depășit și el pragul de un miliard de dolari.

„Are o avere mai mare decât icoana fotbalului Cristiano Ronaldo!”

Chiar și într-o comparație mai largă, care include toate disciplinele sportive, averea lui Ion Țiriac continuă să impresioneze. De exemplu, aceasta o depășește pe cea a lui Cristiano Ronaldo, una dintre cele mai cunoscute și influente personalități din sport la nivel global.

„Am câștigat 200.000 de lire sterline din tenis – acum sunt miliardar și valorez mai mult decât Cristiano Ronaldo.

O fostă vedetă de tenis are acum o avere considerabil mai mare decât icoana fotbalului Cristiano Ronaldo, în ciuda faptului că s-a retras din sport acum 47 de ani. Într-adevăr, Ion Țiriac a fost jucător de tenis în anii 1960 și 1970, dar a câștigat o sumă uriașă de bani după ce și-a agățat racheta în cui.

„Averea lui Țiriac a crescut masiv în ultimii ani!”

Românul a câștigat primul său titlu la Openul Francez din 1970. Țiriac și conaționalul său român Ilie Năstase au câștigat proba de dublu masculin în acel an, acesta fiind singurul său titlu major. El avea să impresioneze și la Wimbledon, cu un loc în semifinală, iar – departe de a fi cel mai mare jucător de tenis din toate timpurile – acesta a fost următorul cel mai bun rezultat al carierei sale. Țiriac s-a retras în 1979, câștigând doar 200.000 de lire sterline din tenis.

Forbes estimează că, în 2026, fostul jucător de tenis român are o avere netă de 2,3 miliarde de dolari. Aceasta îl plasează pe locul 1778 în topul celor mai bogate persoane din lume. În mod incredibil, în ciuda vârstei sale înaintate, averea lui Țiriac a crescut masiv în ultimii ani, aproape dublându-se față de 2020, când era de 1,2 miliarde de dolari!”, au scris canadienii de la Give Me Sport.