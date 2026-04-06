Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Ion Ion Țiriac, discurs cu elemente mistice, urmărit în 110 țări, la Openul de tenis al României: „Nu contează care e Dumnezeul”

Openul de tenis al României s-a încheiat duminică cu victoria argentinianului Mariano Navone, care a câștigat primul său titlu ATP la turneul Țiriac Open (ATP 250), dotat cu premii totale de 612.620 de euro și găzduit de Centrul Național de Tenis „Simona Halep” din București, după ce l-a învins în finală pe spaniolul Daniel Merida, cu 6-2, 4-6, 7-5.

Fiul magnatului lucrează mult la sala de forță FOTO Instagram
Fiul magnatului lucrează mult la sala de forță FOTO Instagram

Ion Țiriac, 86 de ani, „părintele spiritual” al turneului care-i poartă numele, n-a fost prezent la finală și nici la decernarea trofeelor. I-a ținut locul „geamănul” Ilie Năstase (79 de ani), cel care i-a înmânat trofeul pierzătorului. 

Ion Alexandru Țiriac, 49 de ani, fiul miliardarului Ion Țiriac, a coborât pe terenul de zgură și a captat toată atenția cu speech-ul ținut la festivitatea de premiere a turneului ATP de la București.

Cu reședința în Dubai și proaspăt despărțit de jucaătoare de tenis Soarana Cîrstea - aflată la turneul de la Linz (Austria), Țiriac jr. stă mai mult prin Capitală. El a abordat o temă actuală, războiul din Orientul Mijlociu.

(...) O să rostesc câteva cuvinte și în engleză, fiindcă suntem urmăriți în 110 țări și de multe televiziuni. Băieți, felicitări! O săptămână cu adevărat grozavă pentru voi. Vă mulțumesc foarte mult și sper să ne vedem și în anii următori! (n.r. mesaj adresat finaliștilor).

Astăzi este Duminica Paștelui pentru voi amândoi. În numele oamenilor din România și în numele meu, vă mulțumesc că ați venit în România și vă urez Paște Fericit! Două lucruri mai am de spus.

Cred că această duminică pascală este, probabil, una dintre cele mai importante ale ultimelor decenii. Cred că e timpul potrivit să întoarcem spatele conflictelor și să ne întoarcem fața spre Dumnezeu!

Nu contează care e Dumnezeul, care e religia, dacă vii din Iran, Israel, Statele Unite... De oriunde ai veni! E timpul să înțelegem că nu este nicio armă, niciun președinte care să fie mai puternic decât înțelepciunea și învățămintele Dumnezeului nostru”, au fost cuvintele moștenitorului imperiului Țiriac, potrivit gsp.ro.

