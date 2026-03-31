search
Marți, 31 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Țiriac investește 3 milioane de euro într-o bază sportivă pentru copii la Brașov: cum va arăta complexul

0
0
Publicat:

Municipiul Brașov face un pas important în dezvoltarea infrastructurii sportive dedicate copiilor, după ce Consiliul Local a aprobat parteneriatul cu Fundația Țiriac pentru construirea Complexului Sportiv „Ion Țiriac“. Proiectul va fi realizat pe terenul fostului ștrand, unde va fi ridicat un patinoar modern, completat de săli pentru judo și scrimă, investiție finanțată integral de omul de afaceri brașovean Ion Țiriac.

Primăria Brașov va contribui cu amenajarea unor terenuri sportive suplimentare și a unei zone de agrement destinată familiilor.

Un proiect major pentru sportul juvenil din Brașov

Potrivit municipalității, noul complex va deveni unul dintre cele mai importante centre de pregătire sportivă pentru copiii cu vârste de până la 14 ani.

„După cum bine știți, am purtat numeroase discuții cu dl Țiriac, uneori chiar și în contradictoriu, care în final ne-au ajutat să ne armonizăm opiniile și să ajungem la un punct comun. Mă bucur că astăzi, în cadrul consiliului local, am reușit să facem acest pas important. Vreau să îi mulțumesc pentru decizia de a realiza această investiție destinată copiilor din Brașov. Este un demers extrem de valoros, care oferă o șansă reală atât copiilor care activează deja în cadrul Corona, cât și altor tineri care își doresc să practice sport. Vorbim despre oportunități în discipline precum hochei, scrimă, judo, tenis și multe altele”, a declarat primarul Brașovului, George Scripcaru, într-un comunicat al municipalității. 

 Pe lângă patinoar, care va fi finanțat de Fundația Țiriac, Primăria va amenaja terenuri pentru diverse sporturi, locuri de joacă, zone verzi și facilități pentru petrecerea timpului liber.

„Brașovul se află pe o direcție bună din punct de vedere sportiv și ne propunem să facem chiar mai mult decât până acum, inclusiv printr-o reconfigurare a strategiei sportive locale. Avem deja o infrastructură în dezvoltare, iar eforturile continuă. Împreună cu domnul Ion Țiriac, consider că suntem pe un drum bun. Investiția de aproximativ 3 milioane de euro este una semnificativă pentru Brașov, mai ales că este orientată către copii, persoane cu dizabilități și, în general, către familii”, a mai subliniat edilul.

Potrivit acordului aprobat, Fundația Țiriac va finanța integral construcția patinoarului și a sălilor de antrenament, investiția fiind estimată la 3 milioane de euro.

Ion Țiriac: „Aici am crescut, aici am pus pentru prima dată patinele în picioare”

Omul de afaceri a explicat motivația din spatele proiectului și a vorbit despre necesitatea reconstruirii infrastructurii sportive pentru copii:

„Aici am crescut, aici am pus pentru prima dată patinele în picioare și tot aici am ținut pentru prima dată o rachetă de tenis în mână. Prin ceea ce fac acum, încerc, într-o oarecare măsură, să dau înapoi o parte din ceea ce sportul mi-a oferit mie. Din păcate, după 1990, o mare parte din infrastructura sportivă a dispărut aproape complet. În locul ei au apărut alte tipuri de investiții, iar deși cadrul legislativ nu era neapărat unul rău, aplicarea lui a lăsat de dorit. Nu doar infrastructura s-a pierdut, ci și sistemul tehnic care susținea performanța. Ceea ce încercăm acum să construim la Brașov, cu sprijinul administrației locale, este un nou început. Nu ne propunem, cel puțin în această etapă, să formăm campioni mondiali. Ne dorim, în schimb, să creăm o bază solidă: copii care încep de la 3 ani și ajung la 12–14 ani cu o experiență sportivă consistentă, acumulată în timp”.

Fostul mare sportiv a adăugat:

„Cei care își descoperă pasiunea pentru sport vor continua, la nivel de juniori, fie la cluburi precum Corona, Steaua sau Dinamo, fie în alte structuri performante. Există deja exemple de copii care au pornit de la zero și au ajuns să fie acceptați la licee din Elveția sau Anglia datorită performanțelor lor în hochei. În acest context, orașul are șansa de a dezvolta infrastructură dedicată atât competițiilor, cât și copiilor. Dacă un patinoar poate servi competițiilor, acesta pe care îl dezvoltăm acum trebuie să rămână dedicat celor mici, pentru formare și inițiere. Privind lucrurile din perspectivă urbanistică și socială, Brașovul are un potențial deosebit. Dacă vom continua pe acest drum, sunt convins că Brașovul își va consolida locul în topul orașelor din țară”.

Cum va arăta noul complex sportiv

Conceptul prezentat marți, 31 martie, în consiliul local, include, pe lângă patinoar, un teren sportiv multifuncțional pentru persoane cu dizabilități, un teren de minifotbal, un teren de baschet și două locuri de joacă.

La acestea se adaugă un circuit de trotinete și biciclete, o pistă de alergare și un parc, cu zonă verde, arbori, bănci și un curs de apă, care poate fi utilizat și cu funcția de agrement.

Proictul ese unul de amploare. FOTO Primăria Brașov

În perioada următoare, Primăria Brașov va pregăti terenul pentru amplasarea patinoarului și a celorlalte facilități sportive și de agrement. Potrivit lui Ion Țiriac, după obținerea documentației necesare, patinoarul va fi construit într-un termen de aproximativ 8 luni, o construcție ușoară din lemn, cu toate facilitățile necesare.

Primăria va începe pregătirea terenului pentru amplasarea tuturor facilităților. Potrivit lui Ion Țiriac, după obținerea documentației necesare, patinoarul va putea fi construit în aproximativ opt luni, fiind o structură ușoară din lemn, dotată cu toate facilitățile necesare.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

